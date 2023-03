PGE z kredytem do ponad 2 mld zł powiązanym z ratingiem ESG

PGE zawarła z międzynarodowym konsorcjum banków umowę kredytową do kwoty 2,3 mld zł. Środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność. Koszt finansowania będzie zależny od ratingu ESG przyznanego PGE przez wyspecjalizowaną agencję - podała spółka.

PGE (Polska Grupa Energetyczna) poinformowała, że zawarła z międzynarodowym konsorcjum banków umowę kredytową do kwoty 2,3 mld zł.

Umowa kredytowa bezpośrednio wiąże koszt finansowania z ratingiem ESG grupy PGE

Pieniądze zostaną przeznaczone na bieżącą działalność, w tym - jak zaznaczyła spółka - na realizację inwestycji zgodnie z długoterminową strategią grupy PGE zmierzającą do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej z OZE.

Spółka podała, że koszt finansowania będzie zależny od ratingu ESG (Environmental, Social and Governance) przyznanego PGE przez wyspecjalizowaną agencję.

- Umowa kredytowa ma dla nas szczególny wymiar ponieważ bezpośrednio wiąże koszt finansowania z ratingiem ESG grupy PGE. Koncentracja na zrównoważonym rozwoju PGE realnie umożliwia nam tańsze pozyskanie środków finansowych na inwestycje - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, cytowany w komunikacie.

- Jest to kierunek, w którym grupa PGE będzie podążać, tym samym ograniczając koszty transformacji energetycznej w Polsce –dodaje Wojciech Dąbrowski.

Kredytu udziela zróżnicowane międzynarodowe konsorcjum banków

W skład konsorcjum udzielającego kredytu PGE wchodzą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Polska Kasa Opieki, Bank of China (Europe) z siedzibą w Luksemburgu, działający w Polsce za pośrednictwem oddziału Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) z siedzibą w Luksemburgu, działający w Polsce za pośrednictwem oddziału Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, Alior Bank i Santander Bank Polska.

Ostateczny dzień spłaty kredytu przypada na 26 lutego 2027.

Zgodnie z warunkami umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego zadłużenia netto do skonsolidowanego zysku EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez Moody’s) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadała oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym.

Aktualnie PGE ma ratingi na poziomie BBB+ (Fitch) oraz Baa1 (Moody’s), oba z perspektywą stabilną.

Grupa PGE wg wstępnych danych w 2022 roku wypracowała 3,36 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 roku. Rok wcześniej było to 4,15 mld zł.

