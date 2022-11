PGE zakończyła budowę 19 farm fotowoltaicznych. W 2023 r. ma ich być jeszcze więcej

PGE Energia Odnawialna zakończyła prace budowlane na 19 farmach fotowoltaicznych o mocy do 1 MW, które wygrały w 2021 roku aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Nowe jednomegawatowe instalacje słoneczne powstały w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim.

Dodatkowo spółka podpisała umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą na budowę farmy fotowoltaicznej Augustynka o mocy 25 MW.

W 2023 r. zbudowane zostaną kolejne 24 instalacje. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większych mocach.

- Powstanie 19 elektrowni fotowoltaicznych to kolejny etap naszych inwestycji w energetykę słoneczną. Zostały one wybudowane z wykorzystaniem nowoczesnych, monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy ponad 500 W każdy. Ich parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce – mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Dwustronne panele fotowoltaiczne to większa produkcja energii

Panele zamontowane na nowych farmach PGE są bifacjalne. Oznacza to, że absorbują światło dwustronnie, zarówno bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite - docierające od tyłu. Wykorzystanie tego typu modułów pozwoli zwiększyć produkcję o kilka procent.

Według wstępnych szacunków, średniorocznie, będzie się ona kształtować , we wszystkich instalacjach, na poziomie ponad 17 GWh. Pozwoli to zabezpieczyć zapotrzebowanie energetyczne ok. 7500 gospodarstw domowych.

- W przyszłym roku zbudowane zostaną kolejne 24 instalacje. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większych mocach. Jedna z kluczowych inwestycji powstanie w powiecie siemiatyckim na Podlasiu. Będzie to farma fotowoltaiczna Augustynka o mocy 25 MW. W zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę na jej budowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą – zauważa Marcin Karlikowski.

W planach PGE są farmy fotowoltaiczne o mocy 3 tys. MW

Zgodnie ze strategią, do 2050 r. Grupa PGE osiągnie neutralność klimatyczną dzięki realizacji inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową.

Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program rozwoju fotowoltaiki, a głównym zadaniem zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ok 3 tys. hektarów gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW. Nowe inwestycje realizowane będą na gruntach własnych grupy PGE, ale również na gruntach dzierżawionych.

Jeszcze w tym roku spółka zamierza uzyskać szereg pozwoleń na budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 260 MW. W kolejnych latach ten proces przyspieszy. Celem Grupy PGE jest rozwijanie projektów PV w tempie pozwalającym na zwiększanie corocznie portfela inwestycyjnego o ok. 300 MW.

Planowo sprzedaż energii elektrycznej z nowych inwestycji realizowana będzie w systemie aukcyjnym lub w oparciu o długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

Należąca do grupy kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2433,1 MW.