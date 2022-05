PGE zarobiła ponad miliard złotych w trzy miesiące

Skonsolidowany zysk netto grupy PGE wyniósł w pierwszym kwartale 2022 roku 1062 mln zł wobec 835 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 27 proc. – wynika z raportu finansowego firmy.

Przychody PGE wzrosły o ponad 40 proc. rok do roku.

W tym roku, po raz pierwszy w historii PGE osiągnięty zysk EBITDA został w połowie wypracowany przez segmenty Dystrybucji i Energetyki Odnawialnej - komentował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Przychody Polskiej Grupy Energetycznej były w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wyniosły 18,9 mld zł i były o ponad 40 proc. wyższe niż rok wcześniej, kiedy wyniosły 11,9 md zł. Większe przychody miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe. Zysk z działalności operacyjnej był o jedną trzecią wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i wyniósł 1550 mln zł podczas gdy rok wcześniej było to 1 164 mln zł.

Wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) osiągnął w pierwszym kwartale 2 615 mln zł, co oznacza wzrost o 19 proc. rok do roku. EBITDA powtarzalna wzrosła o 18 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r . do 2,596 mld zł.

Pogorszyły się wyniki segmentu energetyki konwencjonalnej - EBITDA spadła do 3438 mln zł z 511 mln zł rok wcześniej. Zdecydowanie lepiej radził sobie segment energetyki odnawialnej, gdzie EBITDA wyniosła 500 mln zł wobec 198 mln zł rok wcześniej. Segment dystrybucji osiągnął wynik 798 mln zł co oznacza wzrost o 21 proc. w porównaniu z analogicznym okresie ubiegłego roku. Duży spadek zanotowało ciepłownictwo (EBITDA 201 mln zł wobec 510 mln zł rok wcześniej), znacznie lepiej radził sobie segment obrotu - 593 mln EBITDA wobec 352 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto całej grupy wyniósł 1062 mln zł wobec 835 mln zł po pierwszym kwartale 2021 roku.

Nakłady na inwestycje wyniosły w grupie w I kwartale 895 mln zł wobec 839 mln zł rok wcześniej.

Wynik napędzany dystrybucją i energetyką odnawialną

Grupa przedstawiła również dane operacyjne - produkcja energii elektrycznej netto w pierwszym kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 17,3 TWh - nieznacznie więcej niż rok wcześniej. Produkcja ze źródeł odnawialnych grupy wyniosła 0,8 TWh, czyli była wyższa o 23 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 9,8 TWh wobec 9,5 TWh w I kwartale 2021 roku. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 9,1 TWh, mniej o ok. 6 proc. rdr. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 21,3 PJ i był niższy o 7 proc. rdr.

- W tym roku, po raz pierwszy w historii PGE osiągnięty zysk EBITDA został w połowie wypracowany przez segmenty Dystrybucji i Energetyki Odnawialnej. To one będą siłą napędową transformacji PGE po wydzieleniu aktywów węglowych. Taki wynik był możliwy poprzez zapewnienie sprawności ekonomicznej funkcjonowania PGE. Dzięki temu możemy konsekwentnie realizować strategię transformacji - powiedział cytowany w komunikacie prezes PGE Wojciech Dąbrowski.