PGE zbada potencjał geotermii w Szczecinie

PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Geotermia Polska przeprowadzą analizy dotyczące wykorzystania źródeł geotermalnych w Szczecinie. Wstępne wnioski wskazują na duży potencjał wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłowniczych mieszkańców miasta.

Studium wykonalności

- Szczecin dysponuje dużym potencjałem źródeł geotermalnych, które stanowią lokalne zasoby czystej, odnawialnej energii. Jako lider w obszarze wytwarzania ciepła, PGE chce wykorzystać tę szansę na produkcję ekologicznego ciepła dla mieszkańców miasta - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.W Szczecinie PGE dysponuje już dwiema jednostkami ciepłowniczymi: biomasową EC Szczecin i kogeneracyjną EC Pomorzany.- Geotermia w zasobach ciepłowniczych miasta to dywersyfikacja źródeł wytwórczych, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców. Umożliwi to również optymalizację cen ciepła w długim terminie dla odbiorców końcowych - dodaje Wojciech Dąbrowski.Obecnie planowane jest przeprowadzenie studium wykonalności oraz realizacja pierwszego badawczego otworu, na podstawie którego przeprowadzona zostanie weryfikacja uwarunkowań geologiczno-technicznych na potrzeby przyszłej pełnoskalowej ciepłowni.- Jako NFOŚIGW podejmujemy szereg inicjatyw, by racjonalnie rozwijać nasz rodzimy potencjał geotermalny. Służą temu m.in. dwa nasze programy priorytetowe pn. „Polska Geotermia Plus” oraz „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Cieszę się, że Szczecin staje się dobrym przykładem współdziałania biznesu z sektorem publicznym służącego rozpoznaniu i zagospodarowaniu złóż wód termalnych - podkreśla Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.PGE jest największym producentem energii cieplnej w Szczecinie. Ciepło wytwarzane w szczecińskim oddziale PGE Energia Ciepła pochodzi z wysokosprawnej kogeneracji.W skład oddziału wchodzą zlokalizowane w Szczecinie Elektrociepłownia Szczecin o mocy cieplnej 162 MWt i mocy elektrycznej 68,5 MWe i Elektrociepłownia Pomorzany o mocy cieplnej 195 MWt i mocy elektrycznej 134,2 MWe oraz system ciepłowniczy w Gryfinie o długości 32 km.Budowa bloku biomasowego w Elektrociepłowni Szczecin spowodowała, że instalacja ta jest od 2011 roku największym przyjaznym dla środowiska producentem „zielonej energii” w aglomeracji szczecińskiej.PGE jest również właścicielem Elektrowni Dolna Odra o mocy 900 MW oraz właścicielem inwestycji w dwa bloki gazowo-parowe o łącznej mocy 1400 MW powstającej przy tej elektrowni.