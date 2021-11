PGE zbliża się do rozstrzygnięć przy wydzielaniu aktywów do NABE

PGE zbliża się do ważnych rozstrzygnięć w związku z wydzieleniem aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Spółka prowadzi prace porządkujące struktury wewnątrz grupy - poinformował w środę prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Tworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) to dla PGE ważny projekt.

Strategia PGE i realizacja tak szerokiego zakresu inwestycji dekarbonizujących polską energetykę nie jest realna bez wydzielenia aktywów węglowych - powiedział szef PGE podczas konferencji prasowej.

W tym kluczowym procesie zbliżamy się do ważnych rozstrzygnięć. Kontynuujemy prace z porządkowaniem struktur wewnątrz grupy, tak aby przygotować nasze aktywa do wydzielenia do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego - dodał.

Prezes poinformował, że szczecińskie elektrociepłownie zostały już elementem segmentu ciepłownictwo, a od 1 października formalnie z PGE GiEK (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna) do PGE SA wydzielony został projekt budowy bloków gazowo-parowych w Dolnej Odrze.

Wyjaśnił, że projekty gazowe pozostaną w PGE, a źródła zasilane paliwem węglowym zostaną przekazane do NABE.

"Nie widzimy zagrożeń jeśli chodzi o harmonogram realizacji tego projektu. Jest prowadzony intensywny dialog ze stroną społeczną, bo to jest kwestia zasadnicza. (...) Rozmowy trwają jest zrozumienie ze strony społecznej tego procesu. Ja jestem dobrej myśli. Najważniejsze, że wszyscy są co do tego, że NABE jest niezbędne" - powiedział Dąbrowski.



Czytaj też: KPMG doradzi koncernom przy tworzeniu NABE

Prezes poinformował też, że doradcą w procesie wydzielenia aktywów węglowych została spółka KPMG, która wcześniej współpracowała z Ministerstwem Aktywów Państwowych przy opracowywaniu koncepcji transformacji sektora.

"Spodziewam się, że zdobyte już doświadczenie umożliwi sprawne przeprowadzenie tego etapu i ukończenie go zgodnie z harmonogramem w pierwszym kwartale przyszłego roku" - powiedział prezes.

W połowie listopada tego roku wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że rząd finalizuje rozmowy ze stroną społeczną w sprawie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która ma powstać na początku 2022 roku.



Czytaj też: 1 mld zł na Mój Prąd 4.0. Nabór wniosków ruszy w I kwartale 2022 r.

Projekt transformacji sektora energetycznego przewiduje nabycie przez Skarb Państwa od PGE, Enei i Tauronu wszystkich aktywów związanych z wytwarzaniem energii w elektrowniach zasilanych węglem kamiennym i brunatnym, w tym spółek serwisowych świadczących usługi na ich rzecz. Wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie węgla brunatnego, a przedmiotem wydzielenia nie będą aktywa ciepłownicze.

Nabycie ma być poprzedzone reorganizacją wewnętrzną koncernów energetycznych, procesem due diligence i wyceny wydzielanych aktywów.

Skarb Państwa ma dokonać integracji nabytych aktywów w ramach jednego podmiotu, a integratorem ma być PGE GiEK, która będzie działać pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego.