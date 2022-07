PGE zbuduje na Pomorzu największy magazyn energii w Polsce

PGE ma ambitne plany rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jednak do prawidłowego funkcjonowania OZE potrzeba budowy wielkoskalowych magazynów energii. I takie chce realizować największa firma energetyczna w kraju. - Mamy plan budowy wielkoskalowych magazynów energii. Planujemy budowę jednego z nich na Pomorzu (...). Będzie to największy magazyn w Polsce - mówi WNP.PL Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Jakie są plany PGE w kwestii budowy OZE, włączając w to onshore, offshore i PV?



- Mamy ambitne plany, jeśli chodzi o rozwój odnawialnych źródeł energii. W onshore mamy zamiar mieć w 2030 roku 1,7 GW, dzisiaj posiadamy 800 MW i jesteśmy największym producentem energii elektrycznej w Polsce z OZE. Polska Grupa Energetyczna, posiada 11 procent rynku, jeśli chodzi o produkcję energii z wiatraków na lądzie.

Oczywiście planujemy rozwój fotowoltaiki, ale przede wszystkim dziś najważniejszym i największym projektem jest budowa wiatraków na morzu. Tam mamy zamiar do 2026 roku wybudować 2,6 GW, co stanowi połowę mocy zainstalowanej w elektrowni Bełchatów, największej elektrowni bazującej na węglu brunatnym w Europie.

W kolejnym etapie, czyli na początku lat 30. chcemy uruchomić 1GW na Bałtyku, co uczyni z nas największego inwestora w offsore. Oczywiście aplikujemy też o kolejne koncesje. W strategii mamy zapisane, że w 2050 roku chcemy mieć w portfolio 7 GW w wiatrakach na morzu.

Jeśli chodzi o onshore, to właśnie nowelizowana jest tzw. ustawa odległościowa. W jaki sposób wpływa to na plany PGE? Czy będą nowe inwestycje?



- Mamy w tej chwili przygotowane projekty na 150 MW, bo oczywiście liberalizacja ustawy onshorowej jest dla nas bardzo ważna. Chcemy w tym obszarze budować własne źródła, a z wiadomych względów tego nie robiliśmy, stąd akwizycja nowych farm, by powiększać portfolio.

Jesteśmy oczywiście zainteresowani budową wiatraków na lądzie i cieszy nas to, że ta ustawa została zliberalizowana. Rozwój onshore będzie teraz w dużej mierze zależeć od samorządów lokalnych, ale jestem przekonany, że będą one otwarte na współpracę i lokalizację nowych inwestycji na ich terenach.

Jakie jest dla PGE największe wyzwanie technologiczne w drodze do neutralności klimatycznej?



- Do szerokiego rozwoju OZE i prawidłowego funkcjonowania całej branży potrzeba budowy wielkoskalowych magazynów energii. Tutaj powinniśmy wszyscy zintensyfikować nasze działania w tym kierunku przez stworzenie legislacji, której nie ma w Europie, bo tu nie mówimy tylko Polsce, ale o całej Europie.

Obserwuję z pewnym zdziwieniem, że w Unii Europejskiej bardzo mało mówi się na ten temat. To pokazuje jak silne jest lobby gazowe w UE, a wiemy o tym, że magazyny energii mogłyby wpływać na elastyczność pracy sieci i źródeł. Z kolei źródła gazowe są źródłami elastycznymi. Jeśli nie będziemy stawiali na wielkoskalowe magazyny energii, to w konsekwencji będziemy musieli dalej budować źródła gazowe i zostaniemy uzależnieni w dużej mierze od gazu z Rosji. Stąd widzę tu pewnego rodzaju dysonans, jeśli chodzi o politykę unijną w postaci całkowitego braku wspierania magazynów energii.

Byłem w Brukseli 2 miesiące temu, spotkałem się tam z wieloma europarlamentarzystami, także z panią komisarz energii i powiem szczerze, że byłem zdumiony tymi rozmowami i brakiem zainteresowania wielkoskalowymi magazynami energii, które są przyszłością OZE.

- Mamy plan budowy wielkoskalowych magazynów energii. Planujemy budowę jednego z nich na Pomorzu, ale jeszcze nie chce ujawniać lokalizacji. Będzie to największy magazyn w Polsce, także przywiązujemy do tego ogromną wagę. Uważam, że to jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju OZE w przyszłości. Jeśli chodzi o technologię będzie to pewnie technologia tradycyjna, ale jeszcze ostatecznie nie została wybrana.

A co z zielonym wodorem? Mówi się o nim ostatnio bardzo dużo, traktując jako przyszłość energetyki odnawialnej i wsparcie dla niej?



- Oby tak rzeczywiście było, jednak na razie trwają nad nim badania naukowe. Obecnie niemożliwe jest jego wykorzystanie w takiej skali, jaka potrzebna jest energetyce, aczkolwiek w przyszłości zapewne wodór będzie szeroko wykorzystywany, dziś jednak jeszcze nie jest ten czas. My jesteśmy obecnie skoncentrowani na transformacji energetycznej i raczej na technologiach sprawdzonych, czyli na przykład na przejściu w elektrociepłowniach z węgla na gaz, bo źródła gazowe są dużo mniej emisyjne, jeśli chodzi o CO2, a także bardziej elastyczne.

Polska musi stawiać na atom, a OZE to uzupełnienie

A co z atomem jako wsparciem OZE?



- Atom oczywiście jest niezbędny, to podstawa przyszłości bezpieczeństwa energetycznego Polski, bo OZE zawsze będzie tylko uzupełnieniem, nie oszukujmy się i to niezależnie od skali w jakiej je zbudujemy, bo OZE są źródłami niestabilnymi. Wiadomo, że w perspektywie 20-30 lat węgiel nie będzie już wykorzystywany w Polsce, jako źródło wytwarzania energii, a podstawą będą siłownie jądrowe.



PGE chce być do końca 2050 roku neutralne klimatyczne, aby osiągnąć ten cel oprzecie się tylko na OZE?



- Mamy zamiar produkować energię w 2050 roku z odnawialnych źródeł energii i istnieje realny plan założony w strategii, by to osiągnąć. Mamy to wyliczone i konsekwentnie realizujemy tę politykę krok po korku.

Od przyszłego roku mamy zamiar być firmą, która będzie przede wszystkim produkowała energię z OZE i opierała się na dystrybucji i oczywiście na coraz lepszej obsłudze klienta. Dziś obsługujemy prawie 6 milionów klientów. Sprzedajemy im energię elektryczną, ciepło, a także inne produkty. Przykładamy ogromną wagę do tego, aby polepszać obsługę, bo dziś klienci są bardzo wymagający, świadomi i wiedzą czego chcą. To nie są już czasy, kiedy klient kupował usługę bezkrytycznie, dzisiaj musimy dostarczać ją na jak najwyższym poziomie i to jest cel, który stawiamy sobie jako cała Polska Grupa Energetyczna.