PGE zgłosiła do Krajowego Planu Odbudowy projekty za 74 mld zł

Największa polska spółka energetyczna PGE poinformowała, że do Krajowego Planu Odbudowy zgłosiła 24 projekty o wartości 74 mld zł. 80 proc. mają stanowić inwestycje w odnawialne źródła energii.

Wśród inwestycji znalazły się dwa projekty morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej wartości 35 mld zł. "Liczymy na wsparcie tych projektów, dzięki czemu możliwe będzie obniżenie kosztów transformacji energetycznej w Polsce. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej stanowi impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki i szansę dla krajowych przedsiębiorstw na udział w jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w kraju" - podkreślił prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Pozostałe 22 projekty o wartości 39 mld zł, które PGE chce finansować z KPO to inwestycje w ciepłownictwom w tym przejście z węgla na gaz, w wytwarzanie energii elektrycznej w tym z OZE oraz w nowoczesną infrastrukturę dystrybucyjną.

Spółka zastrzegła, że z uwagi na to, że prace nad ostatecznym kształtem KPO nie są zakończone, a szczegóły dotyczące formy oraz wysokości wsparcia nie są jeszcze znane, na tym etapie nie jest jeszcze możliwe oszacowanie, o jaką ostateczną kwotę dofinansowania PGE będzie aplikować.

KPO w ostatni piątek rząd przekazał do konsultacji. Powstanie i zatwierdzenie Planu wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (Recovery and Resilience Facility - RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich. Polska ma być czwartym co do wielkości beneficjentem tego programu. Pieniądze muszą być przeznaczone na konkretne inwestycje, wpisujące się w kluczowe obszary dla UE. To m.in. infrastruktura, transport, energia i środowisko.

KPO powinien zostać złożony do Komisji Europejskiej jako jeden zintegrowany dokument do 30 kwietnia 2021 r.