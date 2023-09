PGE znalazła się na rozdrożu. Zakłada działanie i z węglem, i bez węgla

PGE po niedawnym zamieszaniu z aktualizacją strategii pracuje w oparciu o strategię z 2020 roku i konsekwentnie opowiada się za wydzieleniem aktywów węglowych do NABE. Zakłada, że proces tworzenia NABE się przeciągnie, ale liczy, że dojdzie do skutku.

PGE niedawno przyjęła aktualizację strategii do 2030 r., a kilka dni później wycofała się z tej decyzji. Lechosław Rojewski, wiceprezes PGE, stwierdził, że uchylenie nowelizacji strategii to definitywna, obowiązująca obecnie decyzja.

- Cały czas konsekwentnie jesteśmy za wydzieleniem aktywów węglowych. Mamy praktycznie spełnione z naszej strony wszystkie warunki więc czekamy na to, aż proces ustawodawczy (ustanowienia gwarancji finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego - NABE red.) zostanie zrealizowany - komentował Lechosław Rojewski.

Przeszkodą dla utrzymania nowej strategii okazało się być głosowanie w Senacie, które na razie zablokowało możliwość utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, do której to miałyby trafić aktywa węglowe PGE.



PGE Polska Grupa Energetyczna niedawno, bo pod koniec sierpnia 2023 roku, przyjęła aktualizacje strategię grupy do 2030 roku. Informując o niej podała w komunikacie prasowym m.in., że grupa PGE do 2030 roku zakończy wykorzystywanie węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

To w gruncie rzeczy oznaczało przyjęcie założenia, że powstanie planowana przez rząd Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), do której miały trafić elektrownie węglowe m.in. grupy PGE, a także przyspieszenie odchodzenia od węgla w ciepłownictwie.

"Pracujemy w oparciu o strategię z 2020 roku, realizujemy transformację energetyczną na jej podstawie"

Powstało wokół tych założeń zamieszanie i PGE wycofała się z nowej strategii kilka dni po jej przyjęciu. Podała wtedy, że zarząd uchylił uchwałę o aktualizacji strategii i wskazała, że decyzja spowodowana jest koniecznością zakończenia procesu powstania NABE.

Sejm wprawdzie jeszcze przed przyjęciem aktualizacji strategii przez PGE uchwalił ustawę o gwarancjach finansowych dla zobowiązań NABE, co warunkowało jej powołanie, ale później Senat odrzucił ustawę o gwarancjach dla NABE, a z kolei posiedzenie Sejmu, które mogłoby odrzucić uchwałę Senatu, nie było już planowane przed wyborami 15 października 2023.

- Uchylenie nowelizacji strategii nastąpiło zgodnie z podjęta uchwalą zarządu jak i uchwałą rady nadzorczej i jest to definitywna, obowiązująca obecnie decyzja. Nie będziemy tego komentować - mówił Lechosław Rojewski, wiceprezes zarządu PGE ds. finansowych, podczas konferencji prasowej 27 września.

- Pracujemy w oparciu o strategię z 2020 roku, realizujemy transformację energetyczną na jej podstawie, a przede wszystkim realizujemy bardzo bogaty pogram inwestycyjny i działamy zgodnie z kierunkiem, który jest opisany w tej strategii - mówił Lechosław Rojewski.

Bez ustawy o gwarancjach finansowych dla NABE instytucje finansowe nie podejmą decyzji, która pozwoliłaby na funkcjonowanie tego podmiotu

Wskazał, że do PGE kierowane są pytania o wydzielenie aktywów węglowych do NABE.

- Cały czas konsekwentnie jesteśmy za wydzieleniem tych aktywów. Jesteśmy na to przygotowani. Mamy praktycznie spełnione z naszej strony wszystkie warunki więc czekamy na to, aż proces ustawodawczy (ustanowieni gwarancji finansowych dla NABE - red.) zostanie zrealizowany- komentował Lechosław Rojewski.

- Proces ustawodawczy nie jest od nas zależny. Musimy założyć, że w związku z blokadą ustawy o gwarancjach przez Senat i z tym, że praktycznie nie ma możliwości, żeby Sejm się zebrał i przegłosował ustawę o gwarancjach, ten proces (tworzenia NABE - red.) się przeciągnie - stwierdził Lechosław Rojewski.

Zaznaczył, że bez ustawy o gwarancjach finansowych dla NABE instytucje finansowe, nie podejmą decyzji, która pozwoliłaby na funkcjonowanie tego podmiotu.

Wiceprezes PGE stwierdził, że powołanie NABE "jest istotne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, dla transformacji, a przede wszystkim dla pozyskania finansowania inwestycji, które należy realizować".

W takim razie rodzi się pytanie, jak PGE jest przygotowana na funkcjonowanie bez NABE.

- Cały czas liczymy, że proces utworzenia NABE dojdzie do skutku, czy w tej kadencji Sejmu, czy w następnej. Myślę, że na dzisiaj nie ma innej alternatywy, żeby zabezpieczyć trwałość dostaw energii dla Polaków - komentował Lechosław Rojewski.

Powiedział, że PGE obecnie jest przygotowana zarówno do działania w zmienionym modelu biznesowym, czyli po powstaniu NABE, jak i w obecnym.

- W związku z tym, że ten proces (tworzenia NABE - red.) się przeciągnie, musimy zakładać dwuwariantowość tzn. funkcjonowanie PGE GiEK w ramach grupy PGE do czasu wydzielenia aktywów węglowych i poza grupą PGE po wydzieleniu aktywów węglowych. W związku z tym planujemy funkcjonowanie PGE GiEK do czasu wydzielenia - wyjaśniał Lechosław Rojewski.

PGE nie widzi możliwości, że NABE nie powstanie

- Natomiast podkreślam, że my nie widzimy możliwości żeby NABE nie powstało. Plan wydzielenia aktywów węglowych do jednej jednostki, którą ma być NABE, jest planem bardzo, bardzo realnym; projektem, który ma w przyszłości szanse funkcjonowania zarówno pod względem finansowym, jak i jako projekt zabezpieczenia Polaków w dostawy energii - komentował Lechosław Rojewski.

PGE GiEK to skrót od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, czyli spółki zależnej PGE, w której skoncentrowane są elektrownie węglowe i która jest, a na pewno była, typowana przez obecnie rządzących na spółkę holdingową NABE, którą Skarb Państwa planował kupić od PGE.

PGE w raporcie za I półrocze 2023 podała, że w obecnym stanie, przyjmując cenę sprzedaży przez PGE spółki PGE GiEK według podpisanego z Ministrem Aktywów Państwowych dokumentu podsumowującego kluczowe warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki PGE GiEK celem utworzenia NABE (Term Sheet), czyli cenę 849 mln zł oraz wartość akcji/aktywów PGE GiEK według stanu na 30 czerwca 2023 roku, jednostkowy zysk brutto PGE zostałby obniżony o 10,874 mld zł, a skonsolidowany zysk brutto grupy PGE zostałby obniżony o kwotę 9,843 mld zł.

PGE zaznaczyła, że na dzień zatwierdzenia do publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 ani zarząd, ani rada nadzorcza spółki nie podjęły decyzji o sprzedaży akcji PGE GiEK.