PGE zwiększa inwestycje w fotowoltaikę. Nie zapomina o wietrze i innych OZE

W 2022 r. grupa PGE pozyskała pozwolenia na budowę projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 251,5 MW, a w realizacji są projekty o łącznej mocy 198 megawatów – wnika z informacji grupy, która do 2030 r. chce mieć 3 gigawaty mocy fotowoltaicznych.

Spośród realizowanych projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 198 MW, przedsięwzięcia o mocy 19 MW są na etapie odbiorów końcowych.

W energetyce wiatrowej na lądzie PGE dysponuje obecnie mocą 773 MW. Docelowo, w 2030 roku, PGE chce mieć ok. 1,8 GW mocy w energetyce wiatrowej na lądzie.

W latach 2019-22 w dystrybucję energii PGE zainwestowała 1,15 mld zł; położono ponad 2,2 tys. km nowych kablowych linii średniego napięcia, a plan na 2023 rok przewiduje 2 tys. km kolejnych.

- Obecnie spółka PGE Energetyka Odnawialna pozyskuje prawa do lokalizacji oraz decyzje administracyjne do uzyskania pozwolenia na budowę w kolejnych lokalizacjach - poinformował dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego i Inwestycji w PGE Paweł Stępień.

Fotowoltaika, elektrownie wodne i szczytowo-pompowe

Obecnie, spośród realizowanych projektów o łącznej mocy 198 MW, przedsięwzięcia o mocy 19 MW są na etapie odbiorów końcowych, projekty o mocy 54 MW na etapie kluczowych dostaw, zaś projekty o łącznej mocy 125 MW - na etapie projektowania.

PGE inwestuje także w energetykę wodną. W Elektrowni Wodnej Dębe, kosztem 220 mln zł, realizowana jest wymiana czterech hydrozespołów na nowe, wraz z modernizacją instalacji pomocniczych. W efekcie produkcja energii elektrycznej ma wzrosnąć do 120 gigawatogodzin rocznie, czyli o ok. 17 proc. Inwestycja ma być gotowa w 2024 roku.

W Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar planowane jest przedsięwzięcie za 1,3 mld zł. Do 2028 r. ma nastąpić wymiana czterech hydrozespołów oraz modernizacja ekranu asfaltobetonowego zbiornika górnego. W efekcie eksploatacja elektrowni ma zostać wydłużona o kolejne 30 lat.

Inwestycje w energetykę wiatrową. Kolejne przejęcia niewykluczone

W energetyce wiatrowej na lądzie PGE dysponuje obecnie mocą 773 megawatów, zaś projekty o mocy 150 MW czekają na realizację, jeżeli zliberalizowana zostanie tzw. ustawa odległościowa. Proces inwestycyjny tych projektów ma trwać 5-6 lat. Docelowo, w 2030 roku, PGE chce mieć ok. 1,8 GW mocy w energetyce wiatrowej na lądzie.

- Możliwe są kolejne akwizycje farm wiatrowych - zapowiedział Stępień.

PGE podtrzymuje plan uruchomienia w latach 2026-27 morskich farm wiatrowych Baltica 2 i 3, o łącznej mocy 2,5 GW, realizowanych wraz z duńskim partnerem. Farmę Baltica 1 o mocy 0,9 MW PGE Baltica ma zrealizować samodzielnie. PGE ma pozyskane pozwolenia na dwa kolejne obszary, zaś postępowania na sześć kolejnych czekają na rozstrzygnięcie. Docelowo, w 2040 roku, moc offshore ma wynieść 6,5 GW.

Miliardy złotych na inwestycje w dystrybucji energii

W segmencie dystrybucyjnym PGE realizuje program zwiększenia udziału linii kablowych do 30 proc. sieci. W latach 2019-22 w dystrybucję zainwestowano 1,15 mld zł; położono ponad 2,2 tys. km nowych kablowych linii średniego napięcia, a plan na 2023 rok przewiduje 2 tys. km kolejnych.

Realizowany jest też program instalacji liczników zdalnego odczytu, z łącznym budżetem rzędu 3,5 mld zł. Do końca 2030 roku takich liczników będzie 6 mln; rocznie instalowanych będzie ok. 750 tys. sztuk.

Strategia PGE przewiduje, iż już w 2030 roku 50 proc. energii wytworzonej przez Grupę PGE energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Koszt związanych z transformacją energetyczną inwestycji Grupy to ok. 75 mld zł, z czego ok. 35 mld zł to inwestycje w odnawialne źródła energii.

W czwartek spółka z Grupy PGE podpisała umowę na budowę w Elektrowni Rybnik nowego, zasilanego gazem bloku energetycznego. Budowa potrwa cztery lata i pochłonie ok. 4 mld zł netto. Blok będzie zużywać ok. 1 mld m sześc. gazu rocznie.