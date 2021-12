Ciało górnika z kopalni Bielszowice już na powierzchni

42-letni górnik, uwięziony od soboty w zawalonym wyrobisku kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej, nie żyje - potwierdziła oficjalnie Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia. Mężczyzna nie dawał już oznak życia, gdy w poniedziałek dotarli do niego ratownicy. We wtorek zgon potwierdził lekarz.

42-latek jest 13. w tym roku śmiertelną ofiarą wypadków w polskim przemyśle wydobywczym, w tym dziewiątą w kopalniach węgla kamiennego.

Był doświadczonym pracownikiem, zatrudnionym w kopalni od 14 lat. Jego ciało jest już na powierzchni.

Okoliczności wypadku w Bielszowicach wyjaśniają kopalniane służby oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach.

Trudne warunki akcji

Komisja zbada przyczynę wypadku

200 lat wydobycia