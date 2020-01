PGG czterokrotnie zwiększy produkcję ekogroszków w workach

W najbliższych latach Polska Grupa Górnicza (PGG) chce czterokrotnie zwiększyć produkcję ekogroszków pakowanych w worki, najchętniej kupowanych przez indywidualnych odbiorców do ogrzewania domów. Na inwestycje w tym zakresie spółka wyda 28 mln zł w tym roku i kolejne 15 mln zł w 2021.

Ekogroszki to paliwo popularne wśród odbiorców ogrzewających swoje domy węglem. Ten sprzedawany w workach gatunek powstaje z węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się z reguły dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych. Producenci zaliczają ekogroszek do tzw. ekologicznych produktów grzewczych. PGG chce zwiększyć ich produkcję poprzez rozbudowę paczkowalni węgla. Zamierza też udoskonalić kanały dystrybucji tego typu surowca.

"Intensywnie pracujemy, by zwiększyć podaż ekogroszków PGG w przyszłym sezonie grzewczym. Realizowane inwestycje pozwolą nie tylko zwiększyć sprzedaż ekogroszków, ale także obniżyć koszty workowania" - poinformował w piątek prezes PGG Tomasz Rogala.

W tym roku PGG wyprodukuje ok. 1,2 mln ton ekogroszków - ponad dwukrotnie więcej niż w latach ubiegłych. W tym celu spółka rozpoczęła rozbudowę automatycznej linii do konfekcjonowania węgla w Zakładzie Paliw Ekologicznych Wola. W miejsce dotychczasowej, niskowydajnej linii do workowania (do 150 ton dobę) powstanie nowa instalacja o dobowej wydajności do 600 ton.

Realizowane inwestycje przyczynią się do zwiększenia produkcji ekogroszków o 100 proc. (rok do roku), a w zakresie ilości węgla workowanego - o 400 proc. tylko w samym zakładzie w Woli. To największa tego typu inwestycja w górnictwie w ostatnich latach.

Prace przy rozbudowie linii rozpoczęły się w styczniu, a termin jej uruchomienia planowany jest na czerwiec tego roku. "To oznacza, że już jesienią, w nowym sezonie grzewczym, będziemy mogli dostarczyć klientom dodatkowe ilości ekogroszku i odpowiedzieć tym samym na duże zapotrzebowanie rynku" - ocenił Rogala.

Równocześnie trwają przygotowania do uruchomienia nowej linii do paczkowania ekogroszków w kopalni Chwałowice, będącej częścią kopalni ROW. To - po zakładzie w Woli - drugi wiodący zakład produkcji ekogroszków w PGG. Po planowanym na trzeci kwartał br. zakończeniu tej inwestycji, zakład będzie mógł konfekcjonować do 60 tys. ton ekogroszku rocznie, uzupełniając tym samym ofertę PGG dla klientów indywidualnych.

Spółka unowocześnia także i rozbudowuje swój sklep internetowy. Rozwijana jest również sprzedaż detaliczna i hurtowa w oparciu o sieć autoryzowanych sprzedawców PGG. Ma to m. in. obniżyć koszty dystrybucji, przy zapewnieniu gwarancji jakości i ceny ekogroszków produkowanych z polskiego węgla.

PGG rozważa obecnie możliwość włączenia w swoje struktury spółki Katowicki Węgiel - dostawcy ekogroszków, przejętego przed ponad dwoma laty przez PGG wraz z majątkiem dawnego Katowickiego Holdingu Węglowego.

W połowie stycznia br. rozpocznie się duża kampania medialna PGG związana nie tylko ze sprzedażą ekogroszków, ale także promująca - jak podała w piątek spółka - "nowoczesne i ekologiczne metody spalania węgla". "Podejmowane działania mają na celu nie tylko zwiększanie oferty i sprzedaży ekologicznych paliw węglowych PGG, ale również wpisują się w realizację programów poprawy powietrza na szczeblu samorządowym i rządowym" - poinformował rzecznik firmy Tomasz Głogowski.