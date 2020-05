PGG rozwija sklep internetowy z ekogroszkiem

Polska Grupa Górnicza (PGG), która w kolejnych latach zamierza zwielokrotnić produkcję paczkowanych ekogroszków, uruchomiła zmodernizowaną wersję firmowego sklepu internetowego. Dostępne są w nim m.in. produkty najchętniej kupowane przez indywidualnych odbiorców do ogrzewania domów.

"Z powodu kryzysu epidemicznego na rynku we wszystkich branżach znacznie wzrosło zainteresowanie zakupami internetowymi. Przypuszczamy, że najprawdopodobniej już za kilka tygodni, w sezonie zakupowym, trend ten zapanuje również na rynku węgla opałowego" - wyjaśnił w czwartek PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Stawiając na wzrost sprzedaży przez internet, spółka postanowiła zmodernizować swój e-sklep, jednocześnie zwiększając moce produkcyjne i logistyczne w Zakładzie Produkcji Ekopaliwa w Woli k. Pszczyny, gdzie w miejsce dotychczasowej, niskowydajnej linii do workowania (do 150 ton dobę) powstaje nowa instalacja o dobowej wydajności do 600 ton.

Nowa wersja e-sklepu PGG - jak zapewniają jej twórcy - nie tylko odznacza się sposobem prezentacji produktów i ułatwia realizację zakupów, ale też zwiększa bezpieczeństwo zawieranych w sieci transakcji. Przez internet można zamówić węgiel z odbiorem osobistym w Woli lub z dostawą kurierem na wskazany adres w całej Polsce.

W najbliższych latach PGG chce czterokrotnie zwiększyć produkcję ekogroszków pakowanych w worki. Na inwestycje w tym zakresie spółka wydaje w tym roku 28 mln zł, a kolejne 15 mln zł - według opublikowanych w styczniu br. planów - zamierza wydać w 2021 roku.

Ekogroszki to paliwo popularne wśród odbiorców ogrzewających swoje domy węglem. Ten sprzedawany w workach gatunek powstaje z węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się z reguły dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych. Producenci zaliczają ekogroszek do tzw. ekologicznych produktów grzewczych. PGG chce zwiększyć ich produkcję poprzez rozbudowę paczkowalni węgla.

W tym roku PGG ma wyprodukować ok. 1,2 mln ton ekogroszków - ponad dwukrotnie więcej niż w latach ubiegłych. W tym celu spółka rozpoczęła rozbudowę automatycznej linii do konfekcjonowania węgla w Zakładzie Paliw Ekologicznych Wola. Inwestycje przyczynią się do zwiększenia produkcji ekogroszków o 100 proc. (rok do roku), a w zakresie ilości węgla workowanego - o 400 proc. tylko w samym zakładzie w Woli. To największa tego typu inwestycja w górnictwie w ostatnich latach. Prace przy rozbudowie linii rozpoczęły się w styczniu.

Planowane jest także uruchomienie nowej linii do paczkowania ekogroszków w kopalni Chwałowice, będącej częścią kopalni ROW. To - po zakładzie w Woli - drugi wiodący zakład produkcji ekogroszków w PGG. Docelowo zakład będzie mógł konfekcjonować do 60 tys. ton ekogroszku rocznie, uzupełniając tym samym ofertę PGG dla klientów indywidualnych.