PGNiG: 50 mln m sześc. gazu rocznie dała rewitalizacja złóż Przemyśl, Mirocin i Kulno

Na 50 mln m sześc. gazu rocznie szacuje PGNiG dodatkowe wydobycie z rewitalizowanych złóż Przemyśl, Mirocin i Kulno na Podkarpaciu. Z czterech nowych odwiertów uzyskano tam przemysłowe ilości wysokometanowego gazu ziemnego - poinformowała we wtorek spółka.

"Dzięki nowym odwiertom sięgnęliśmy do wcześniej nieeksploatowanych horyzontów gazonośnych w złożach Przemyśl i Mirocin. Sukces tych prac oznacza nie tylko zwiększenie krajowych zasobów wydobywalnych gazu ziemnego, ale potwierdza też nasze założenia co do możliwości rewitalizacji podkarpackich złóż" - ocenił prezes PGNiG Paweł Majewski.

Jak zaznaczył, dzięki udostępnieniu nowych zasobów, trwająca od 60 lat eksploatacja złóż Przemyśl i Mirocin będzie mogła trwać przez kolejne dekady.

Przemyśl to największe złoże gazu ziemnego w Polsce. Pierwszy odwiert wykonano tu w 1958 roku. Pierwotnie zasoby złoża oceniono na 74 mld m sześc. gazu ziemnego, z czego 90 proc. zostało już wydobyte.

Nowe prace PGNiG pozwoliły w 2020 r. udokumentować 3,3 mld m sześc. nowych zasobów w złożu Przemyśl.

Zasoby eksploatowanego od 1962 r. złoża Mirocin początkowo oceniono na 4,5 mld m sześc. gazu ziemnego. Do tej pory wydobyto 4,2 mld m sześc., ale nowe analizy wykazały możliwość istnienia w złożu wcześniej nieeksploatowanych poziomów gazonośnych o zasobności nawet 1 mld m sześc. Do dotarcia do nowych złóż PGNiG wykorzystało, ale nieprodukujący odwiert. Obniżyło to koszty.

Na początku 2021 r. PGNiG wykonało również odwiert Kulno-2 w obrębie koncesji Leżajsk-Rudka-Sieniawa. Odwiert pozwolił na rozpoznanie kolejnych horyzontów gazonośnych odkrytego w 2018 r. złoża gazu Kulno. Szacuje się, że złoże to może zawierać prawie 300 mln m sześć. zasobów wydobywalnych gazu.

Wydobycie przez PGNiG gazu z krajowych złóż jest na poziomie ok. 4 mld m sześc. rocznie.