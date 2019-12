PGNiG będzie szukać gazu na Ukrainie

PGNiG podpisało umowę o współpracy przy poszukiwaniach i wydobyciu gazu na Ukrainie z firmą Energy Resources of Ukraine (ERU). Poszukiwania będą prowadzone w strukturach geologicznych, w których po polskiej stronie leży największe polskie złoże Przemyśl.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że porozumienie z ERU dotyczy działań na obszarze koncesyjnym przy granicy z Polską, na którym struktury gazonośne są analogiczne do tych, na których w Polsce leży największe złoże gazu Przemyśl. PGNiG porusza się po nich "z zamkniętymi oczami", "tam po prostu gaz jest" - oświadczył.

Jak dodał, wydobyty gaz będzie z pewnością służył poprawie bilansu Ukrainy, nie wykluczył jednak, że może być też eksportowany do Polski poprzez istniejący gazociąg. Woźniak podkreślał, że spółka kontynuuje strategię powiększania skali działalności zagranicznej.

Partner Zarządzający ERU Dale Perry oświadczył, że wspólne przedsięwzięcie jest bardzo obiecujące. Przypomniał, że ERU stało się największym prywatnym traderem i importerem gazu na Ukrainie. Jak dodał, uważa, że wejście PGNIG do sektora produkcyjnego na Ukrainie to ważny krok i dla Ukrainy i dla ERU. "Odkąd nawiązaliśmy stosunki biznesowe z PGNiG pięć lat temu, zauważyliśmy pozytywną zmianę klimatu inwestycyjnego na Ukrainie. Jesteśmy gotowi skorzystać z tego oraz wspólnie inwestować i rozszerzać działalność wydobywczą" - mówił.

Przypomniał też, że PGNiG i ERU dostarczyło gaz na Ukrainę z amerykańskiego LNG. "Uważamy, że to pierwsza z licznych okazji, jaką ukraiński sektor energii będzie miał do zaoferowania w nadchodzących latach" - ocenił Perry.

Obecny przy podpisaniu umowy szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski oceniał, że porozumienie to czyni z Polski aktywnego gracza w regionie i przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa zarówno Polski jak i sąsiednich państw. Jak mówił Szczerski, "pięć lat temu odrzuciliśmy politykę naturalnej bezbronności i postawialiśmy na aktywne bezpieczeństwo oraz pozyskiwanie partnerów zagranicznych".

"Zaczynamy powoli myśleć w innych kategoriach, już nie tylko kraju, który sam sobie musi to bezpieczeństwo zagwarantować, sam sobie musi wypełnić potrzeby energetyczne, ale także zaczyna być rozumiany jako część regionalnego systemu bezpieczeństwa energetycznego, jako część systemu, w którym Polska będzie mogła także pełnić rolę dystrybutora bezpieczeństwa energetycznego dla regionu" - powiedział Szczerski.

"Postawiliśmy na politykę aktywnego bezpieczeństwa Polski, ale także ekonomicznego rozwoju tego sektora (...) po to, żeby rozbudować nasze możliwości w zakresie gazu i generalnie węglowodorów i paliw, po to, żebyśmy mogli rzeczywiście odejść od sytuacji +naturalnej bezbronności+ do sytuacji +aktywnego bezpieczeństwa+" - stwierdził Szczerski.

Wiceminister klimatu, Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio podkreślał, że ze złoża Przemyśl wydobyto już ponad 60 mld m sześć. gazu, co daje obraz możliwości współpracy po stronie ukraińskiej. "Budowa geologiczna daje możliwość rozszerzenia prac poszukiwawczych na teren Ukrainy. Przy tych samych strukturach geologicznych będziemy mieli możliwość odkryć i udokumentować podobne zasoby" - ocenił. Dziadzio zaznaczył, że badania przeprowadzone przez PGNiG na terenie zapadliska przedkarpackiego pokazały, że taki potencjał występuje, a umowa da ogromny "skok zasobowy" w regionie.

Złoże Przemyśl jest eksploatowane od 60 lat. Obecne tempo wydobycia jest rzędu 0,5 mld m sześc. gazu rocznie, jednak w 1971 r. wynosiło 3,7 mld. Potwierdzone zasoby były oceniane początkowy na 74 mld m sześc., z czego wydobyto już 65 mld. Jednak w ciągu ostatnich lat PGNIG rozpoczęło program rewitalizacji złoża, wykonano bardzo dokładne badania i zastosowano nowe metody produkcji. W rezultacie ocenia się, że da się z niego wydobyć dodatkowe 20 mld m sześc.