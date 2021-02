PGNiG już nie chce kupować polskich aktywów CEZ

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa poinformował w środę (10 lutego) o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od udziału w transakcji nabycia polskich aktywów CEZ. Gazowy koncern złożył niewiążącą ofertę w tej sprawie wspólnie z PGE. Grupa energetyczna na razie się z transakcji nie wycofuje.

PGNiG zrezygnowało ze starań o zakup polskich aktywów CEZ. W grze pozostaje zatem (na razie) już tylko PGE.

PGNiG i PGE złożyły również wcześniej ofertę na polskie aktywa grupy Fortum

Gazowy koncern pod koniec stycznia wycofał się z negocjacji dotyczących przejęcie 100 proc. udziałów w Tauron Ciepło.





Co na to PGE? Na razie nie mówi: nie. - Zarząd PGE informuje, że Spółka w dalszym ciągu jest zainteresowana nabyciem wybranych polskich aktywów wytwórczych Grupy ČEZ i przeanalizuje możliwość dalszego uczestnictwa w procesie sprzedaży – czytamy w środowym komunikacie spółki. Zobacz też: PGE i PGNiG nie chcą już zagranicznych aktywów Fortum

Co sprzedaje CEZ?

Czeski koncern energetyczny CEZ oficjalnie rozpoczął proces sprzedaży swoich aktywów w Polsce 16 września 2020 r. CEZ na polskim rynku obecny jest od 2006 r. W 2020 r. CEZ zakończył pierwszą fazę procesu dezinwestycji w Polsce tj. sprzedaż dwóch farm wiatrowych funduszowi inwestycyjnemu KGAL.



CEZ Skawina (moc zainstalowana 330 MWe i 588 MWt) jest drugim co do wielkości dostawcą ciepła do Krakowa (z ok. 25 proc. udziałem) i Skawiny. CEZ Chorzów (238 MWe i 500 MWt) to jeden z największych dostawców ciepła do Katowic i innych aglomeracji miejskich na Śląsku. W 2019 roku CEZ Skawina i CEZ Chorzów wyprodukowały łącznie 2443 GWh energii elektrycznej i 5 366 TJ ciepła. Obie elektrownie posiadają technologię współspalania biomasy.

To nie jedyne zakupy

PGNiG i PGE w październiku ubiegłego roku złożyły wstępną niewiążącą ofertę w sprawie nabycia udziałów w aktywach Grupy Fortum zlokalizowanych w Polsce, Estonii, na Łotwie i Litwie z udziałem PGNiG, W połowie listopada oba koncerny zmodyfikowały jednak swoją ofertę rezygnując z zakupu aktywów w krajach bałtyckich i ograniczając ją jedynie do polskich aktywów grupy Fortum.