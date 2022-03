PGNiG miało 6,01 mld zł zysku w 2021 roku, w tym roku chce zainwestować 10,8 mld zł

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zanotowało za 2021 roku 6,01 mld zł zysku przy skonsolidowanych przychodach rzędu 70 mld zł - poinformowała spółka w opublikowanym w czwartek raporcie rocznym. Dodano, że w tym roku grupa planuje przeznaczyć na inwestycje 10,8 mld zł.

"2021 rok był dla GK PGNiG udany. Grupa wypracowała 15,6 mld zł EBITDA, co oznacza wzrost o niemal 20 proc. rok do roku. Podobnie wzrósł wynik EBIT - do 11,57 mld zł. Skonsolidowane przychody sięgnęły niemal 70 mld zł i były wyższe od ubiegłorocznych o 78 proc." - napisano w liście prezesa zarządu Pawła Majewskiego, dołączonym do raportu.

Jak podano w komunikacie prasowym, w porównaniu z 2020 rokiem Grupa odnotowała poprawę większości głównych wskaźników finansowych i operacyjnych, do czego w znacznym stopniu przyczyniła się działalność wydobywcza.

"Wyniki GK PGNiG za 2021 roku pokazują, że nawet w warunkach ekstremalnych zmian cen węglowodorów i ogólnoeuropejskiego kryzysu gazowego, PGNiG jest w stanie nie tylko utrzymać stabilność działania, ale również poprawiać wyniki i konsekwentnie realizować strategię, czego efektem jest wzrost wartości Grupy i poprawa bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego" - podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes PGNiG Paweł Majewski.

W komunikacie podano, że główną determinantą wyników finansowych Grupy był bardzo dynamiczny wzrost cen węglowodorów, zwłaszcza gazu ziemnego, którego notowania osiągnęły w Europie historycznie wysokie poziomy. Przełożyło się to na zwiększenie przychodów Grupy, które w 2021 r. wyniosły rekordowe 69,96 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej o 78 proc., kiedy wyniosły 39,20 mld zł.

"Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne GK, które sięgnęły 58,40 mld zł wobec 29,61 mld zł w 2020 roku, co oznacza wzrost o 97 proc. W efekcie zysk EBITDA Grupy wyniósł 15,59 mld zł, czyli o 20 proc. więcej niż w 2020 roku, kiedy wypracowano 13,01 mld zł. Wartość EBIT sięgnęła 11,56 mld zł wobec 9,59 mld zł rok wcześniej (+21 proc.). Grupa odnotowała jednak zmniejszenie zysku netto o 18 proc. - z 7,34 mld zł w 2020 r. do 6,01 mld zł w 2021 roku" - poinformowano.

Jak wskazało PGNiG, wysokie ceny gazu ziemnego sprzyjały bardzo dobrym wynikom segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, który zanotował dynamiczny wzrost przychodów o ponad 240 proc. rok do roku. W efekcie udział segmentu w EBITDA GK sięgnął 87 proc., co oznacza poprawę w stosunku do 2020 r., kiedy działalność usptream wypracowała 7 proc. zysku EBITDA Grupy PGNiG.

"Inaczej przedstawiała się sytuacja w segmencie Obrotu i Magazynowania, w którym koszty pozyskania gazu rosły szybciej niż przychody z jego sprzedaży. Spowodowało to obniżenie EBITDA Grupy w 2021 r. o ponad 1,7 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wkład segmentu Obrót i Magazynowanie do EBITDA był dodatni i wyniósł 9,58 mld złotych. W 2021 r. dobry poziom EBITDA wypracowały segmenty Dystrybucja oraz Wytwarzanie. Ich udział w EBITDA Grupy wyniósł odpowiednio 19 proc. i 7 proc., w porównaniu z 17 proc. i 7 proc. w 2020 roku" - napisano w komunikacie

Jak poinformował, cytowany w komunikacie prezes PGNiG Paweł Majewski, w ubiegłym roku Grupa PGNiG zwiększyła wydobycie gazu ziemnego o 19 proc. a ropy naftowej o prawie 4 proc.

"Największy wzrost produkcji odnotowaliśmy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, co było efektem zarówno rozwoju organicznego, jak i akwizycji - zwłaszcza bardzo korzystnej transakcji nabycia udziałów w 21 koncesjach należących do INEOS E&P Norge. Norwegia to dla nas priorytetowy kierunek rozwoju ze względu na strategię dywersyfikacji dostaw i uniezależnienia od dostawcy ze Wschodu, co nastąpi z końcem 2022 roku" - dodał Majewski.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało ponadto w czwartek, że planuje przeznaczyć na inwestycje w tym roku 10,8 mld zł, z czego 3,5 mld zł w sektor Poszukiwanie i Wydobycie. Z kolei inwestycje w sektor Dystrybucji mają sięgnąć 3,2 mld zł, w sektor Wytwarzanie - niemal 3 mld zł, a w Obrót i Magazynowanie - 858 mln zł, w pozostałe segmenty 279 mln zł.

"W 2022 r. GK PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie utrzymania zdolności wydobywczych, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz budowy sektora elektroenergetycznego" - podano w czwartkowym sprawozdaniu.

Grupa wskazała ponadto, że w strategii założono, iż na inwestycje zostanie przeznaczone ponad 34 mld zł w latach 2017-2022.

PGNiG poinformowało też, że planuje utrzymać dotychczasową politykę dywidendową zakładającą wypłatę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.