PGNiG Termika sponsorem polskich szachów

- To niezwykle dobry czas dla polskich szachów. Od 2016 roku ten szereg sukcesów, srebro na olimpiadzie kobiet w Baku, rok później brąz na drużynowych mistrzostwach świata mężczyzn, w 2018 roku czwarte miejsce na olimpiadzie w Batumi, rok temu podczas internetowej olimpiady szachowej także medal polskich zawodników. Niezmiernie się cieszę, że PGNiG Termika dołącza do sponsorów kadry w szachach. Myślę, że wszyscy dzisiaj możemy powiedzieć sobie jasno, że trzymamy kciuki za polską kadrę szachową i serdecznie gratuluję tej inicjatywy – zaznaczył Łukasz Schreiber, minister, członek Rady Ministrów.Współpraca pomiędzy PGNiG Termika a Polskim Związkiem Szachowym rozpoczyna się od zaangażowania przy nadchodzących mistrzostwach Polski w Szachach 2021.Prezes PGNiG Termika, Paweł Stańczyk jest zdania, że wsparcie Polskiego Związku Szachowego, przyczyni się do rozwoju dyscypliny, pozwoli osiągać sukcesy reprezentantom Polski na arenie międzynarodowej oraz przyciągnie młode talenty do szachowej rodziny.Dzięki wsparciu PGNiG Termika Polski Związek Szachowy pozyskał dodatkowe środki na rozwój i organizację zawodów, a także działania edukacyjne związane z promowaniem gry w szachy.- PGNiG Termika od wielu lat angażuje się w działania promujące sport. Od 2013 roku jesteśmy oficjalnym dostawcą ciepła dla klubu Legia Warszawa, ale chcemy promować nie tylko walory gier zespołowych. Szachy, postrzegane jako gra strategiczna, w której każdy ruch musi być dobrze przemyślany, aby prowadził do zwycięstwa, doskonale nawiązują do charakteru i działań naszej spółki. Realizacja dobrej i przemyślanej strategii to klucz do sukcesu nie tylko w grze, ale również w biznesie – powiedział Paweł Stańczyk, prezes PGNiG Termika.W PGNiG Termika działa sekcja szachowa. Korzystają z niej zarówno osoby początkujące, chętne do nauki, jak i zaawansowani gracze. Do dyspozycji pracowników jest sprzęt szachowy i organizowane są cykliczne spotkania, wspólne ćwiczenia oraz turnieje wewnętrzne, jak też otwarte dla zainteresowanych osób spoza spółki.Od 1926 roku Polski Związek Szachowy jest jednym z najaktywniejszych stowarzyszeń sportowych w Polsce i bardziej aktywnych federacji szachowych na arenie międzynarodowej. Do jego zadań należy m.in. koordynowanie wojewódzkich związków szachowych, organizowanie turniejów o mistrzostwo Polski, a przede wszystkim reprezentowanie interesów polskich szachistów poza granicami kraju.Możliwości i warunki zapewniane przez Związek pozwalają naszym reprezentantom odnosić międzynarodowe sukcesy. Na tym polu mamy powody do dumy, gdyż w aktualnym rankingu FIDE (Międzynarodowa Federacja Szachowa) Polska zajmuje 10. miejsce wśród 184 krajów, jeśli chodzi o szachistów i 7. miejsce wśród 156 krajów, jeśli chodzi o szachistki.- Jesteśmy wdzięczni za wsparcie dla tej królewskiej dyscypliny sportowej i jednocześnie pełni nadziei, iż ta współpraca przyniesie korzyści obu stronom, a przede wszystkim, że przyczyni się do zwiększenia popularności szachów w naszym kraju – zaznaczył Radosław Jedynak, prezes Polskiego Związku Szachowego.Dziś Polska jest potęgą światową w szachach. Na wysokie miejsca w rankingu FIDE nasi szachiści ciężko sobie zapracowali. Mamy 55 arcymistrzów (tytuł nadawany szachistom przez Międzynarodową Federację Szachową za wyniki sportowe) i 20 arcymistrzyń, z których Monika Soćko jako jedyna polska szachistka ma podwójny tytuł arcymistrza i arcymistrzyni szachowej.Jan-Krzysztof Duda zajmuje wysoką 22. pozycję w światowym rankingu najlepszych szachistów, a Radosław Wojtaszek uplasował się na 43. pozycji.Monika Soćko w tym elitarnym klubie zajmuje 45. miejsce. W generalnym zestawieniu na 100 najlepszych szachistów i najlepszych szachistek mamy 2 Polaków i 4 Polki.W ciągu ostatnich 20 lat polscy szachiści zdobyli ponad 150 medali na imprezach szachowych rangi mistrzowskiej, a juniorzy - adepci Akademii Szachowej w latach 2012-2019 w imprezach rangi mistrzowskiej zdobyli ponad 160 medali.