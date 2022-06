PGNiG Termika stawia na biometan i zielony wodór

PGNiG Termika była gospodarzem panelu poświęconego klimatycznemu wymiarowi polityki miejskiej w trakcie III. edycji Kongresu Kogeneracji organizowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. Zaproszeni goście, w tym m.in. przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, rozmawiali o planach adaptacyjnych miast do zmian klimatu i udziale przedsiębiorstw energetycznych w transformacji ekologicznej. - Nasza rola jako producenta ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji to ograniczanie emisji CO2 przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego - ocenił Jarosław Maślany prezes PGNiG Termika.

Jarosław Maślany, prezes PGNiG Termika, opowiedział o tym, jaka jest rola spółki w polityce klimatycznej Warszawy w sytuacji, gdy odpowiada za nią głównie samorząd miasta.

- Nasza rola, jako producenta ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji, polega głównie

na ograniczaniu emisji CO2 - powiedział Jarosław Maślany i przedstawił możliwe kierunki działania w stronę mniej emisyjnej produkcji.

- Nie postawimy w stolicy farmy fotowoltaicznej ani wiatrowej o takim potencjale, żeby zaspokoić potrzeby energetyczne miasta, ale wprowadzając nowoczesne bloki gazowo-parowe myślimy o wykorzystaniu w przyszłości zasilania biometanem lub zielonym wodorem - dodał.

Warunkiem zapewnienia stabilnego zasilania w ciepło i energię jest oparcie się na paliwach niezależnych od warunków pogodowych.

- To my zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne w okresie przemiany OZE w stabilne źródła energii. Choć inwazja Rosji na Ukrainę zweryfikowała w całej Europie poglądy na wykorzystanie węgla, Termika konsekwentnie wyłącza z użytku najstarsze jednostki, modernizując pozostałe - zauważył Jarosław Maślany.

- W EC Siekierki produkuje też zieloną energię z biomasy. Jednak dostawy tego paliwa, w dużej mierze pochodzącego od producentów z Ukrainy i Białorusi, także uległy ograniczeniu na skutek wojny i trudno jest dziś przewidzieć dalszą przyszłość tego rynku - zaznaczył.

Inną ważną kwestią poruszoną na kongresie przez prezesa PGNiG Termika było wsparcie samorządów przez przedsiębiorstwa energetyczne w czasie transformacji. Lokalne ciepłownie wymagają pilnych i kosztownych inwestycji, które obniżą drastycznie rosnące koszty wytwarzania i jednocześnie dostosują źródła wytwórcze do wymogów środowiskowych stawianych przez Unię Europejską. Przeprowadzenie kluczowych modernizacji niesie za sobą konieczność zaangażowania wielomilionowych nakładów inwestycyjnych, poważnie obciążających zarówno budżet samorządów, przedsiębiorstw ciepłowniczych, jak i prywatnych zakładów produkcyjnych.

- W pierwszej kolejności trzeba przeprowadzić niezbędne analizy techniczno-ekonomiczne,

na podstawie których zostaną podjęte decyzje w zakresie możliwych dalszych działań rozwojowych i modernizacyjnych istniejących jednostek wytwórczych. Jak się nie da ich odpowiednio zmodernizować – w stronę bardziej ekologiczną, mniej emisyjną i zwyczajnie bardziej nowoczesną – to trzeba zaprojektować nowe jednostki, jak np. układ gazowy w Przemyślu - ocenił Jarosław Maślany, opowiadając o procesie wsparcia.

W 2022 roku rozpoczęły się rozruchy wybudowanego przez PGNiG Termika kogeneracyjnego układu gazowego w Przemyślu, którego zadaniem jest zastąpienie pracy dotychczasowej węglowej ciepłowni i tym samym ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Termika pozostaje w kontakcie również z innymi samorządami.

- Mniej emisyjne źródła produkcyjne to większy komfort dla mieszkańców - podkreślił prezes spółki.

Grupa kapitałowa PGNiG Termika działa w segmentach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej, a także produkcji chłodu i sprężonego powietrza. Wsparcie ze strony silnych podmiotów niesie obopólne korzyści i pomaga dostosować instalacje do stale zmieniających się warunków rynkowych i jak najbardziej powinno być praktykowane, zwłaszcza w tych trudnych czasach transformacji.

PGNiG Termika z grupy kapitałowej PGNiG jest wiodącym krajowym producentem ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji. Wytwarza 11 proc. produkowanego w Polsce ciepła sieciowego – do ponad 40 miejscowości (w tym aglomeracji warszawskiej i Górnego Śląska) oraz 2 proc. energii elektrycznej dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Zarządza m.in. drugą co do wielkości elektrociepłownią w Europie - EC Siekierki.