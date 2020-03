PGNiG Termika wybuduje w Przemyślu elektrociepłownię na gaz

PGNiG Termika wybuduje w Przemyślu (Podkarpackie) elektrociepłownię gazową. Inwestycja kosztować będzie 29,4 mln zł. Rozpoczęcie budowy planowane jest w drugim kwartale 2020 r. i potrwa ok. 17 miesięcy.

Jak poinformował prezes PGNiG Termika Jarosław Głowacki, elektrociepłownia zasilana gazem ziemnym oznacza czyste powietrze dla całego regionu przemyskiego.



- Naszym celem jest wzrost udziału ciepła systemowego wśród mieszkańców Przemyśla i zapewnienie im bezpieczeństwa energetycznego - dodał Jarosław Głowacki.



Obecnie w Przemyślu działa jedynie ciepłownia Zasanie, która spala miał węglowy. Jej aktualna moc to 80 MW.



Po oddaniu do eksploatacji nowej gazowej elektrociepłowni, całkowita moc systemu ciepłowniczego Przemyśla wzrośnie o 10,7 MW.



Nowa elektrociepłownia gazowa okresach letnich będzie zastępować ciepłownię Zasanie, a w zimie będzie dla niej wsparciem, tworząc jeden system ciepłowniczy.



Dzięki nowej gazowej elektrociepłowni emisja dwutlenku siarki zmniejszy się o 32 tony rocznie, dwutlenku węgla o 4 tys. 300 ton rocznie, a pyłów o 4,5 tony rocznie w stosunku do emisji związanych z eksploatacją ciepłowni Zasanie.



Zdaniem prezydenta Przemyśla Wojciech Bakuna, budowa elektrociepłowni gazowej to ważny etap w walce o czyste powietrze w mieście.



- Dla rozwijającego się turystycznie Przemyśla to także kolejny argument, aby podziwiać nasze zabytki i przyrodę, oddychając pełną piersią - dodał Wojciech Bakuna.



Generalnym wykonawcą przemyskiej elektrociepłowni jest firma Metrolog, jej koszt to 29,4 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; kwota dofinansowania to ponad 5,6 mln zł.