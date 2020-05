PGNiG: wzrośnie zarezerwowana moc regazyfikacyjna w terminalu LNG w Świnoujściu

Zarezerwowana przez PGNiG w terminalu LNG w Świnoujściu moc regazyfikacji wzrośnie z 5 mld m sześc. gazu obecnie do ok. 6,2 mld m sześc. od 2022 roku dzięki uruchomieniu usługi przejściowej regazyfikacji, a następnie do ok. 8,3 mld m sześc. gazu od 2024 roku - podała w piątek po południu gazowa spółka.

"Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (...) informuje, że w dniu 22 maja 2020 roku operator terminala LNG w Świnoujściu - spółka Polskie LNG S.A.(...), w ramach przeprowadzonej procedury Open Season "Procedura Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020" (...) dokonał alokacji mocy podstawowej i przejściowej usługi regazyfikacji oraz usług dodatkowych m.in. w zakresie: załadunku tankowców LNG, bunkrowania jednostek wykorzystujących LNG jako paliwo i przeładunku pomiędzy statkami" - podano w komunikacie PGNiG.

"W wyniku przeprowadzonej procedury Open Season, po zawarciu umowy regazyfikacji ze spółką Polskie LNG, zarezerwowana przez PGNiG moc regazyfikacji LNG wzrośnie z obecnego poziomu 5 mld m sześc. gazu do około 6,2 mld m sześc. od 2022 roku w wyniku uruchomienia usługi przejściowej regazyfikacji, a następnie do poziomu około 8,3 mld m sześc. gazu po uruchomieniu usługi podstawowej od 2024 roku. Rezerwacja zwiększonych zdolności regazyfikacji w terminalu LNG umożliwi Spółce realizację celów strategicznych związanych z dywersyfikacją kierunków dostaw gazu oraz zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju" - wyjaśniono.

Jak dodała spółka umowa zostanie zawarta na okres 17 lat. "Podstawą opłat za usługi będzie taryfa, obowiązująca w okresie trwania umowy, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki" - dodano.