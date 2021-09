PGNiG zwiększyło zakontraktowany wolumen LNG z USA

PGNiG podpisało w czwartek z amerykańską firmą Venture Global LNG aneksy do długoterminowych kontraktów na dostawy LNG z terminali w Zatoce Meksykańskiej. Zakupy wzrosną dodatkowo o 2 mln ton LNG rocznie przez 20 lat.

Zgodnie z aneksem dostawy z terminala Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish wzrosną z 1 mln do 1,5 mln ton LNG rocznie przez 20 lat. W przypadku terminala Plaquemines LNG w Plaquemines Parish aneks przewiduje zwiększenie dostaw z 2,5 mln ton do 4 mln ton LNG rocznie przez 20 lat. Pierwsze dostawy są planowane na początek 2023 r. W sumie docelowy wolumen odbieranego od Venture Global LNG wynosi 7,4 mld m sześc. po regazyfikacji. Kontrakty mają formułę FOB (Free On Board), czyli po odebraniu z terminala PGNiG może np. odsprzedać gaz innemu odbiorcy.

Jak podkreślał podczas podpisania aneksów prezes PGNiG Paweł Majewski, rozbudowa obu terminali eksportowych LNG idzie dobrze i daje nadzieję na zakończenie w terminie, czyli w 2023 r.

PGNiG w lipcu zerwało 20-letni kontrakt z firmą Port Arthur LNG na dostawy 2 mln ton LNG od 2023 r. Źródłem gazu miał być terminal skraplający Port Arthur w Jefferson County w Teksasie. Właściciel Port Arthur LNG - Sempra opóźniła jednak w maju 2021 r. podjęcie końcowej decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy Port Arthur LNG do 2022 r., tłumacząc to trudnymi warunkami rynkowymi po pandemii. Kontrakt z PGNiG był jedną tego typu umową jaką zawarł planowany terminal, który miał mieć zdolność eksportową rzędu 11 mln ton LNG rocznie. Jednocześnie polski koncern porozumiał się z Venture Global co do planów aneksowania kontraktów.

Prezes Venture Global Mike Sabel przypomniał z kolei, że PGNiG to największy odbiorca firmy, z którym przez prawie 10 lat udało się zbudować bardzo dobre relacje biznesowe. Nasze dostawy pozwolą zwiększyć poziom bezpieczeństwa energetycznego w całym regionie, a Polsce pozwolą zredukować emisje CO2 - zauważył Sabel, dodając, że oczekuje równie dobrej współpracy w kolejnych latach.

Zarówno Majewski, jak o obecny przy aneksowaniu kontraktów wicepremier Jacek Sasin podkreślali, że od 2023 r., gdy ustaną dostawy gazu z kontaktu jamalskiego z Gazpromem, Venture Global będzie dostarczał ok. jednej trzeciej wolumenu obecnego zużycia gazu w Polsce. To dowód na to, jak ważne są te umowy - wskazywał Majewski.

Wyraził również opinię, że taki udział w dostawach gazu do Polski jednej firmy nie zagraża dywersyfikacji. "Nie traktujemy tego jako uzależniania się. Będziemy kupować z dwóch terminali, działających na zasadach czysto rynkowych. W każdym z nich kontraktowane są dostawy dla kilku potężnych graczy na rynku gazu. Mamy do czynienia z biznesem prywatnym, kierującym się zupełnie innymi zasadami niż np. Gazprom" - wskazywał prezes PGNiG. "Jedynym wyznacznikiem kierunku prowadzonego biznesu jest zysk" - podkreślił. Przypomniał też, że wraz ze wzrostem zużycia gazu w Polsce, udział dostaw z Venture Global będzie malał.

Majewski zwrócił też uwagę, że aneksowane kontrakty są w formule FOB i dają PGNiG unikalne możliwości handlowe, ponieważ pozwala spółce sprzedawać na cały świecie - podkreślił prezes PGNiG, dodając, że spółka tak właśnie planuje robić od 2024 r., kiedy to będą do dyspozycji cztery gazowce, które PGNiG wyczarteruje.

Kontrakty na dostawy gazu z USA zawierane przez PGNiG, projekt Baltic Pipe czy plany wydobycia na Ukrainie pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość - mówił z kolei wicepremier Sasin. "Gaz amerykański, który dostarczany będzie przez partnera pewnego i przewidywalnego, razem z paliwem, które trafi do Polski gazociągiem Baltic Pipe z Norwegii, pozwali nam uniezależnić się od dostaw z kierunku wschodniego. Różnicowanie źródeł importu gazu i możliwość ich wyboru zwiększa energetyczną niezależność Polski" - stwierdził Sasin.