PGNiGTermika: trudno mówić o przegrzaniu ciepłociągu

Zgodnie z obowiązującą Umową PGNiG Termika z Veolia maksymalna temperatura wody sieciowej dostarczanej do sieci Veolia wynosi 124 st. C, więc trudno mówić o przegrzaniu ciepłociągu - przekazała we wtorek PAP Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji PGNiG Termika S.A. Barbara Gorzelak, odnosząc się do stanowiska Veolii Energa dot. sprawy awarii ciepłowniczych w stolicy.

Jak poinformowała we wtorek PAP Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji PGNiG Termika S.A. Barbara Gorzelak, spółka "wątpi, aby awaria EC Żerań przyczyniła się do innych awarii, szczególnie warszawskiej sieci ciepłowniczej".

Gorzelak zaznaczyła, że w momencie awarii sieci ciepłowniczej Veolia przy ul. Jagiellońskiej, czyli około godziny 3.00 nad ranem temperatura na wyjściu z Elektrociepłowni Żerań wynosiła ok. 80 stopni Celsjusza.

"Według raportów, które nasza spółka przekazuje codziennie do spółki Veolia, 14 stycznia br. o godzinie 20, rozpoczęto stopniowe podnoszenie temperatury od 50 st. C i wspomnianą (w oświadczeniu Veolii) temperaturę 107 st. C osiągnięto o godz. 12, ale 15 stycznia, czyli dnia następnego - kilka godzin po awarii na ul. Jagiellońskiej. Temperatura 50 st. utrzymywana była tylko przez ok. 3-4 godziny" - przekazała Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji PGNiG Termika.

W przesłanym PAP komentarzu podkreśliła jednocześnie, że "nie ma więc mowy, po pierwsze o gwałtownym przegrzaniu sieci, po drugie o utrzymywaniu temp. 50 st. C przez 10 godzin".

Gorzelak dodała, że ponadto zgodnie z obowiązującą Umową PGNiG Termika z Veolia maksymalna temperatura wody sieciowej dostarczanej do sieci Veolia wynosi 124 st. C, więc tym bardziej trudno mówić o przegrzaniu ciepłociągu.

PGNiG Termika S.A. zwróciła także uwagę na to, że awarie sieci ciepłowniczej w Warszawie wystąpiły w wielu miejscach w ostatnich dniach, również tam, gdzie EC Żerań nie obejmuje ich bezpośrednio swoim zasięgiem.

"Przypominamy, że w czasie awarii EC Żerań, Elektrociepłownia Siekierki oraz Ciepłownia Kawęczyn działały nieprzerwanie, dostarczając ciepło do odbiorcy i utrzymując parametry temperatury wody na optymalnym poziomie. Nie można więc twierdzić, że EC Żerań przyczyniła się do awarii rurociągów sieci ciepłowniczych" - poinformowała Gorzelak.

Jak z kolei przekazała we wtorek Veolia Energia Warszawa, firma "potwierdza swoje przypuszczenia, że ostatnie awarie na ul. Jagiellońskiej były bezpośrednio powiązane" z awarią na Żeraniu w czwartek 14 stycznia.

Veolia twierdzi, że w wyniku usterki w elektrociepłowni, przez blisko 10 godzin do rurociągów warszawskiego systemu ciepłowniczego tłoczona była z EC Żerań woda o temperaturze niespełna 50 stopni, zamiast 90 stopni. "Po usunięciu awarii, PGNiG Termika, chcąc uzyskać właściwe parametry zasilania zaczęła tłoczyć wodę o temperaturze około 107 stopni, czyli wyższej niż żądana. Tym razem ciepłociąg zaczął być przegrzewany" - wskazała Veolia.

Gwałtowne zmiany temperatur podawanej wody w krótkim okresie czasu spowodowały, że przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych rury ciepłownicze poddane zostały nadzwyczajnym i silnym naprężeniom termicznym - podkreślił operator sieci ciepłowniczej.

Veolia zaznaczyła, że tak znaczne zmiany temperatur wody sieciowej są groźne dla każdej sieci ciepłowniczej ze względu na drastyczne zmiany naprężeń rurociągów, wynikające ze zmieniającej się rozszerzalności cieplnej stali, z której są zbudowane.

Spółka przypomniała również, że w związku z obserwowaną niestabilną pracą EC Żerań i rosnącym zagrożeniem pojawienia się awarii Veolia Energia Warszawa już w piątek 15 stycznia w godzinach porannych powołała sztab kryzysowy właśnie po to, aby zapewnić optymalną pracę sieci ciepłowniczej. Przewidując możliwe skutki awarii elektrociepłowni, Veolia Energia Warszawa S.A. zabezpieczyła pracę ekip na kolejne dni. Dzięki temu stworzona została możliwość pracy ciągłej jednocześnie w kilku miejscach w Warszawie, żeby maksymalnie skrócić czas usunięcia ewentualnych awarii - zaznaczyła spółka.

We wtorek w Warszawie doszło do kolejnych awarii ciepłowniczych. Kilkadziesiąt budynków w rejonie ul. Tynieckiej oraz w rejonie ul. Jagiellońskiej będzie bez ogrzewania do północy i środy rano.