Photon Energy diametralnie poprawia wyniki. Straty zastępuje zyskiem

Photon Energy Group w III kwartale 2022 roku osiągnęła 6,01 mln euro zysku netto wobec 1,41 mln euro straty netto w analogicznym okresie 2021. Po trzech pierwszych kwartałach 2022 roku grupa odnotowała 6,55 mln euro zysku netto wobec 5,44 mln euro straty netto rok wcześniej.

Photon Energy Group opublikowała nieaudytowane wyniki finansowe za III kwartał 2022 roku.

W III kwartale 2022 przychody były ponad trzy razy większe niż rok wcześniej

W III kwartale 2022 roku przychody spółki wzrosły ponad trzykrotnie rok do roku do rekordowych 35,419 mln euro, to jest o 247,2 proc. licząc rok do roku.

Wzrost, jak podała spółka, wynikał przede wszystkim z wyższych przychodów z produkcji energii elektrycznej wytwarzanej przez nowe elektrownie PV spółki działające na ryzyku rynkowym (poza systemami wsparcia), a także z wysokich cen prądu osiąganych na rynku czeskim w ramach programu wsparcia „Greeen Bonus”.

Oprócz wysokich przychodów z produkcji prądu w wysokości 15,506 mln euro (+136,1 proc. rok do roku) spółka w III kwartale 2022 odnotowała też duży wzrost przychodów w pozostałych segmentach działalności (19,913 mln euro, +448 proc. licząc rok do roku ).

Przy czym przychody linii biznesowej, związanej z handlem komponentami fotowoltaicznymi, wzrosły dziewięciokrotne w porównaniu z III kwartałem 2021 i wyniosły 17,824 mln euro.

W efekcie, w III kwartale 2022 skonsolidowana EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potraceniem odsetek i amortyzacją) grupy wyniosła 12,710 mln euro (wzrost o 186,7 proc. rok do roku ), a zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 9,735 mln euro w porównaniu z 0,416 mln euro w analogicznym okresie 2021.

Photon Energy Group zamieniła stratę netto w wysokości 1,405 mln euro, odnotowaną w III kwartale 2021, na 6,013 mln euro zysku netto w III kwartale 2022.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 produkcja prądu była na poziomie całego 2021 roku

Po trzech pierwszych kwartałach 2022 roku nieaudytowane, skonsolidowane przychody grupy wyniosły 67,785 mln euro (wzrost rok do roku 175,3 proc.), a zysk EBITDA sięgnął 22,853 mln euro (+167,2 proc. rok do roku).

Zysk operacyjny EBIT w pierwszych trzech kwartałach 2022 sięgnął 14,904 mln euro wobec straty 0,091 mln euro rok wcześniej. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku spółka odnotowała zysk netto w wysokości 6,552 mln euro wobec straty 5,442 mln euro w analogicznym okresie 2021.

W III kwartale elektrownie fotowoltaiczne spółki o mocy 91,9 MWp wyprodukowały 37 GWh energii, co oznacza wzrost o 6,6 proc. licząc rok do roku.

Natomiast w pierwszych trzech kwartałach 2022 grupa wyprodukowała 103 GWh energii elektrycznej w porównaniu z 82,3 GWh w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 25,2 proc. rok do roku), co oznacza, że osiągnęła już poziom produkcji z całego 2021 roku.

Spółka podała, że obecnie rozwija projekty fotowoltaiczne na skalę przemysłową o łącznej mocy 899 MWp na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Australii.