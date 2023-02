Photon Energy ma pierwszą elektrownię fotowoltaiczną w Rumunii

Firma Photon Energy ukończyła i przyłączyła do sieci swoją pierwszą w Rumunii wielkoskalową elektrownię fotowoltaiczną (PV) o mocy 5,7 MWp. W najbliższych miesiącach planuje uruchomić na tym samym rynku kolejne instalacje PV o mocy około 26 MWp.

Photon Energy poinformowała, że Photon Energy Engineering Romania, rumuńska spółka z grupy Photon Energy zajmująca się projektowaniem i budową instalacji PV, ukończyła i przyłączyła do sieci pierwszą w Rumunii własną elektrownię PV o mocy 5,7 MWp, zlokalizowaną w gminie Șiria.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani oddaniem do użytku naszej pierwszej elektrowni w Rumunii, jednym z naszych kluczowych rynków Europy Środkowo-Wschodniej, co przyczynia się do wzrostu naszych przychodów z wytwarzania czystej energii elektrycznej - powiedział Georg Hotar, szef Photon Energy Group.

- Uruchomienie tej instalacji stanowi kolejny, ważny krok w rozwoju naszego portfela własnych elektrowni, będąc jednocześnie istotnym kamieniem milowym dla Photon Energy na rumuńskim rynku energii odnawialnej, gdzie w najbliższych miesiącach planujemy uruchomić kolejne instalacje o mocy około 26 MWp, zwiększając nasz portfel do ponad 120 MWp - skomentował Georg Hotar.

Położona w pobliżu miejscowości Şiria w rumuńskim okręgu Arad elektrownia zajmuje ponad 9,3 ha i jest wyposażona w około 10,6 tys. modułów PV. Elektrownia jest własnością i jest zarządzana przez Siria Solar, spółkę celową, której wyłącznym udziałowcem jest Photon Energy Group.

Elektrownia będzie wytwarzała około 8,7 GWh energii elektrycznej rocznie, która będzie sprzedawana na zasadach rynkowych, czyli poza systemem wsparcia i bez umowy z odbiorcą końcowym.

Portfel własnych instalacji (IPP - independent power producer) Photon Energy obejmuje obecnie 89 elektrowni PV o łącznej mocy 97,6 MWp. Aktualnie energia wytwarzana przez elektrownie o łącznej mocy ponad 80 MWp sprzedawana jest w oparciu o ryzyko rynkowe ,poza systemami wsparcia.

Photon Energy, spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie oraz na niemieckiej platformie transakcyjnej Xetra.