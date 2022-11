Photon Energy przejmuje projekt w Austalii. Zaznacza jego wyjątkowość

Photon Energy przejmuje w Australii prawa do projektu elektrowni fotowoltaicznej zintegrowanej z magazynem energii, przyłączonej bezpośrednio do sieci energetycznej. Ten pilotaż ma posłużyć jako prototyp dla przyszłych wdrożeń na rynkach europejskich, na których działa spółka.

Notowana na warszawskiej giełdzie firma Photon Energy poinformowała, że uzgodniła nabycie praw do projektu, elektrowni fotowoltaicznej o mocy 9,8 MWp zintegrowanej z magazynem energii o pojemności 10 MWh i praw do gruntu niezbędnego do jego realizacji, który zlokalizowany będzie w Nowej Południowej Walii, w Australii.

- Ta transakcja stanowi dla Photon Energy niezwykle istotny kamień milowy, ponieważ jest to pierwszy projekt instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z magazynem energii przyłączony bezpośrednio do sieci energetycznej - m.in. powiedział Michael Gartner, CTO Photon Energy Group i dyrektor zarządzający Photon Energy Australia.

Projekt zlokalizowany jest w pobliżu miasta Boggabri, blisko 500 km na północny zachód od Sydney w północno-zachodniej części stanu Nowa Południowa Walia. Zajmie obszar ponad 22 ha i będzie wyposażony w ponad 16,5 tys. dwustronnych modułów fotowoltaicznych zamontowanych na jednoosiowych trackerach.

Spółka podała, że omawiana elektrownia będzie dostarczała rocznie około 16,4 GWh energii do sieci Essential Energy, a sprzedaż energii będzie odbywała się w modelu opartym o ryzyko rynkowe. Planowana data rozpoczęcia budowy projektu to koniec II kwartału 2023 roku.

Photon Energy poinformowała ponadto, że pilotażowy projekt elektrowni PV zintegrowanej z magazynem energii elektrycznej przyłączonej bezpośrednio do sieci energetycznej posłuży jako prototyp dla przyszłych wdrożeń na rynkach europejskich, na których działa Photon Energy.

Obecnie Photon Energy Group rozwija, jak podaje projekty o łącznej mocy ponad 900 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii. Po ukończeniu budowy instalacja Boggabri powiększy portfel instalacji własnych grupy do 96 elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie niemal 130 MWp.