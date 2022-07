Photon Energy rozpoczyna budowę elektrowni słonecznej o mocy prawie 5 MWp

Photon Energy rozpoczyna w Rumunii budowę drugiej elektrowni PV z portfela projektów o łącznej mocy 32 MWp planowanych do budowy w 2022 roku. Nowa instalacja będzie miała moc wytwórczą 4,7 MWp i generować będzie około 6,8 GWh energii odnawialnej rocznie.

Niedawno, niedaleko miejscowości Șiria, Photon Energy rozpoczęła budowę swojej pierwszej rumuńskiej elektrowni o mocy 5,7 MWp.

Teraz firma rozpoczyna budowę drugiej rumuńskiej elektrowni fotowoltaicznej, która będzie miała moc wytwórczą 4,7 MWp. Ta elektrownia położona w pobliżu Aiud, w rumuńskim okręgu Alba, ma rozpocząć działalność w czwartym kwartale 2022 roku.

Wyprodukowana w niej energia elektryczna będzie sprzedawana na zasadach rynkowych, czyli bez dotacji ze strony rządu i bez umowy na dostarczanie energii z odbiorcą końcowym.

- Elektrownia w Aiud to kolejny ważny krok w naszych wysiłkach, aby jako IPP (independent power producer - niezależny producent energii -red.), do końca 2022 r. uruchomić w Rumunii instalacje PV o łącznej mocy około 32 MWp i zwiększyć portfel własnych elektrowni do ponad 120 MWp - oznajmił Georg Hotar, dyrektor generalny Photon Energy Group.

Elektrownia w Aiud będzie własnością Holloway Solar, spółki celowej należącej w całości do Photon Energy Group.

Photon Energy po uruchomieniu elektrowni w Aiud będzie miała 90 własnych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy wytwórczej 102,3 MWp, z czego energia wytworzona przez instalacje o mocy 90 MWp będzie sprzedawana bezpośrednio na rynku energii.