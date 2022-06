Photon Energy stawia na fotowoltaikę bez wsparcia i wynajem paneli

– Chcemy, żeby nasze elektrownie fotowoltaiczne, w tym w Polsce, działały na ryzyku rynkowym, czyli poza systemem wsparcia. Do niedawna nie było ku temu warunków i dlatego dotychczas nie uruchomiliśmy jeszcze w Polsce elektrowni PV. Obecnie ceny energii są atrakcyjne. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku rozpoczniemy budowę farm PV w Polsce – mówi Maciej Górski, Country Head Poland w Photon Energy.

- Obecnie mamy w Polsce portfel projektów fotowoltaicznych na poziomie około 230 MW. Z różnych powodów w Polsce z założenia nie kupujemy projektów farm PV i koncentrujemy się na samodzielnym rozwoju - informuje Maciej Górski, Country Head Poland w Photon Energy.

- Aby osiągnąć optymalny profil produkcji energii z farm PV, chcemy realizować projekty tylko z systemami nadążnymi (trackerami) obracającymi panele PV za ruchem słońca. Profil produkcji naszych farm PV poprawiamy dodatkowo, stosując tzw. overloading - mówi Maciej Górski.

- Od tego roku rozwijamy również w Polsce nową linię biznesową. Usługa ta polega na oferowaniu klientom biznesowym instalacji PV w długoterminowym wynajmie - mówi Maciej Górski.



Photon Energy jest na GPW w Warszawie i na rynku fotowoltaiki w Polsce już dobre parę lat.

To jest ciekawa historia. Photon Energy powstał w 2008 roku i w tym samym roku zadebiutował na NewConnect jako pierwsza zagraniczna spółka na tym rynku. Do 2019 roku byliśmy obecni w Polsce tylko na rynku kapitałowym, nie prowadziliśmy działalności operacyjnej.

Zobacz także: Photon Energy zwiększa przychody i zmniejsza stratę

W 2020 roku otworzyliśmy biura w Warszawie oraz Łodzi i zaczęliśmy samodzielny rozwój projektów PV oraz świadczenie usług Operations & Maintenance w Polsce. W styczniu 2021 r. jako pierwsza firma zajmująca się developmentem i budową instalacji PV weszliśmy na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych.

Czytaj również: Wyprowadzenie produkcji paneli fotowoltaicznych do Chin mści się w dwójnasób

Jaką macie obecnie pozycję na rynku fotowoltaiki w Polsce?

Mamy w Polsce portfel projektów fotowoltaicznych na poziomie około 230 MW i około 260 MW w innych krajach Europy Środkowo-wschodniej. Dodatkowo, w Australii rozwijamy projekt łączący technologię concentrated solar - fotowoltaika i magazyn energii o łącznej mocy 300 MW.

Jako niezależny wytwórca energii elektrycznej posiadamy portfel 88 działających elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 92 MW, głównie w Europie Środkowo-wschodniej. W Polsce nie mamy jeszcze działającej elektrowni PV.

Będą maksymalizować przychody ze sprzedaży prądu

Jak to możliwe przy portfelu projektów rzędu 230 MW?

Przeanalizowaliśmy wiele lat temu w Polsce kilkadziesiąt aukcyjnych projektów fotowoltaicznych i stwierdziliśmy, że to nie jest rynek, na którym chcemy być. Uznaliśmy, że to nie jest atrakcyjny model biznesowy z punktu widzenia naszych inwestorów.

Chcemy, żeby nasze elektrownie fotowoltaiczne, w tym w Polsce, działały na ryzyku rynkowym, czyli poza systemem wsparcia. Do niedawna nie było ku temu warunków i dlatego dotychczas nie uruchomiliśmy jeszcze w Polsce elektrowni PV. Obecnie ceny energii są atrakcyjne. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku rozpoczniemy budowę pierwszej lub pierwszych farm PV w Polsce.

Z naszymi istniejącymi i nowo oddawanymi do użytku instalacjami PV w Europie przechodzimy w tym roku systematycznie na sprzedaż energii w modelu opartym o ryzyko rynkowe. Dotyczy to portfela elektrowni w Czechach (zmiana od 1 stycznia), jak również większości elektrowni na Węgrzech, gdzie zmiana nastąpiła 1 kwietnia 2022 roku.

Ile macie w Polsce projektów PV z warunkami przyłączenia do sieci?

Warunki przyłączenia do sieci ma mniejszość naszych polskich projektów.

Photon Energy w Polsce kupuje projekty farm PV czy rozwija samodzielnie?

Z różnych powodów w Polsce z założenia nie kupujemy projektów farm PV i koncentrujemy się na samodzielnym rozwoju. Chcemy sprzedawać energię w modelu rynkowym, co powoduje, że chcemy mieć energię dobrej jakości. W naszej branży energia dobrej jakości oznacza, że jest produkowana w odpowiednim profilu dziennym, pozwalającym maksymalizować przychody z jej energii.

Aby osiągnąć optymalny profil produkcji energii z farm PV, chcemy realizować projekty tylko z systemami nadążnymi (trackerami) obracającymi panele PV za ruchem słońca. Takie instalacje PV wymagają regularnych, prostokątnych działek, które nie mogą być zbyt pofalowane. Sami je znajdujemy, negocjując bezpośrednio wieloletnie atrakcyjne umowy dzierżawy z właścicielami gruntów. Profil produkcji naszych farm PV poprawiamy dodatkowo, stosując tzw. overloading, czyli przewymiarowanie mocy zainstalowanej wobec mocy przyłączeniowej.

Przewymiarowane farmy PV - to się opłaca. Nie u nas

Jak działa overloading i czy jest do zastosowania w Polsce?

Overloading, czyli budowa farmy PV o mocy zainstalowanej większej niż moc przyłączeniowa, oznacza, że nigdy nie wykorzystamy w pełni mocy zainstalowanej farmy, ale za to wykorzystujemy bardziej efektywnie moc przyłączeniową. W rezultacie instalacja na trackerach z wykorzystaniem overloadingu produkuje energię z mniej więcej stałą mocą przez cały dzień.

Poza Polską nie mamy problemów ze stosowaniem overloadingu. Na przykład na Węgrzech uruchomiliśmy instalacje PV o mocy 14 MW na przyłączeniu do sieci o mocy 10 MW. Natomiast w Polsce z jakiegoś powodu OSD mają jeszcze problem z pozwoleniem na przewymiarowanie instalacji PV w stosunku do mocy przyłączeniowej.

Podejrzewamy, że dzieje się tak, bo kiedyś, przy pierwszych aukcjach OZE, pojawiła się dyskusja na temat definicji mocy zainstalowanej w kontekście mocy wynikającej z warunków przyłączenia i umowy przyłączeniowej. Dla uproszczenia przyjęto, że dobrze byłoby, gdyby moc przyłączeniowa po stronie OSD była równa mocy zainstalowanej i do dzisiaj się z tego wygrzebujemy.

Gdyby w Polsce, tak jak w wielu innych krajach, overloading był normą, to dzięki temu znacznie wzrósłby potencjał rynku PV tak pod względem mocy zainstalowanej, jak i produkcji energii. Powiedziałbym nawet, że z punktu widzenia interesów operatorów sieci dystrybucyjnej, na inwestorów powinien zostać nałożony obowiązek przewymiarowania instalacji PV, tak aby w sposób jak bardziej efektywny wykorzystywać infrastrukturę sieciową i zapewniać jakościowy profil produkcji.

Jakie znaczenie ma dla inwestycji w farmy PV sytuacja obecna, powstała wskutek kryzysu energetycznego, wojny w Ukrainie?

- Koszty inwestycji w fotowoltaikę rosną, ale ceny energii także, co w sumie oznacza, że inwestycje w farmy PV pozostają nadal atrakcyjne.

My jako inwestor rozmawiamy językiem LCOE (ang. levelized cost of electricity), czyli patrzymy, jaki będzie koszt produkcji energii w całym cyklu życia farmy PV; obecnie to jest około 60 euro/MWh.

Natomiast na większości rynków, na których działamy w Europie Środkowo-wschodniej, spotowe ceny energii są powyżej 200 euro/MWh i energia w kontraktach na 2023 rok wszędzie kosztuje też powyżej 200 euro/MWh.

Nie myślicie w tej sytuacji o przyspieszaniu realizacji projektów w Polsce?

Z jakich powodów?

Ze względu na inwestorów, którzy chcieliby pewnie zobaczyć w Photon Energy zysk netto i dywidendę.

Tłumaczymy naszym inwestorom, że Photon Energy to spółka jakościowa, a nie ilościowa. Fakt, że u nas okres developmentu projektów jest dłuższy niż w innych projektach, ale robimy to po to, żeby długoterminowo stabilnie zarabiać.

W tym roku opublikowaliśmy prognozę na 2022 rok zakładającą 65 mln euro przychodów i 18 mln euro zysku EBITDA. To oznacza, że zakładamy znaczne wzrosty w porównaniu do 2021 roku. Prognoza na 2022 rok nie obejmowała wyniku netto.

Instalacje fotowoltaiczne dla biznesu na wynajem

Co robicie w Polsce poza rozwijaniem projektów farm PV?

Druga część naszej działalności, która w Polsce nabiera coraz większego znaczenia, to usługi Operations & Maintenance, czyli obsługa techniczna farm PV. W Polsce mamy już pierwsze kontrakty O&M i mamy nadzieję na duży wzrost tego biznesu. W całej Europie świadczymy usługi O&M dla farm PV o mocy ponad 320 MW, z czego dwie trzecie to farmy PV spoza grupy Photon.

Od tego roku rozwijamy również w Polsce nową linię biznesową. Usługa ta polega na oferowaniu klientom biznesowym instalacji fotowoltaicznych w długoterminowym wynajmie, po uprzednim ich wybudowaniu za nasze środki. W tym modelu właścicielem instalacji pozostaje Photon Energy, ale jej wyłącznym użytkownikiem jest zakład biorący instalację w najem. To właśnie klient decyduje, czy produkuje energię, czy nie.

Czy to jest rozwiązanie bezpieczne prawnie z punktu widzenia przepisów o linii bezpośredniej?

Naszym zdaniem w długoterminowym najmie instalacji PV nie ma ryzyka prawnego. Nie mamy tu do czynienia z przepisami o linii bezpośredniej, bo nie występuje przesyłanie energii przez wytwórcę do użytkownika, a rozliczenia nie są oparte o wolumen wyprodukowanej energii elektrycznej.

Natomiast klient biorący w użytkowanie instalację PV musi spełnić wymogi regulacyjne, które ciążą na użytkowniku instalacji, czyli w zależności od wielkości instalacji musi zgłosić ją do rejestru małych instalacji albo zdobyć koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Jak operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) podchodzą do budowy instalacji PV na terenie klientów biznesowych?

Nie ma problemów z tym, żeby instalacje PV na wynajem zbudować i podłączyć do instalacji za licznikiem klienta, ale OSD często nie godzą się na przekazywanie do sieci nadwyżek produkowanej energii. OSD każą instalować tzw. strażnika mocy, czyli urządzenia, które nie pozwalają na przepływ energii do sieci, gdy nie ma odbioru na miejscu. To nie są skomplikowane urządzenia, ale potrafią być drogie.

Brak zgody OSD na wprowadzanie do sieci nadwyżek energii produkowanej poprzez instalacje PV on-site może być problemem, bo zakłady zazwyczaj nie pracują w niedziele i aby nie wyłączać instalacji, trzeba szukać możliwości magazynowania energii. Jestem jednak przekonany, że z czasem rozwiązania umożliwiające magazynowanie energii z OZE rozwiną się i ułatwią odbiór energii z instalacji PV także w niedziele czy święta, kiedy zużycie energii w ogóle spada.