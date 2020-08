Photon Energy w drodze na rynek główny GPW

Photon Energy, która w I półroczu 2020 na poziomie skonsolidowanym osiągnęła 14,198 mln euro przychodów (rok do roku plus 17 proc.) notując stratę netto w wysokości 2,678 mln euro wobec straty 1,070 mln euro rok wcześniej, złożyła prospekt emisyjny do holenderskiego organu nadzorczego w celu przeniesienia notowań na giełdowe rynki główne w Warszawie i Pradze - poinformowała spółka.

W II kwartale 2020 Photon Energy oddała do użytku pięć elektrowni PV o łącznej mocy 3,5 MWp: w Mályi i Kunszentmárton, zwiększając łączną moc portfela węgierskiego do 35 MWp,

Łączna, globalna moc elektrowni PV znajdujących się w portfelu Photon Energy przekroczyła 60 MWp. Spółka rozpoczęła budowę elektrowni w Australii i na Węgrzech o łącznej mocy 28,7 MWp.

Po okresie sprawozdawczym Photon Energy zwiększyła wartość pięcioletnich obligacji, zapadających w 2022 r., oprocentowanych na 7,75 proc, o 5,4 mln euro, do 43 mln euro.