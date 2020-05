Photon Energy z 26,6-proc. wzrostem przychodów w pierwszym kwartale 2020 roku

Skonsolidowane przychody wzrosły o 26,6 proc. rok do roku, do 5,316 mln euro, głównie za sprawą ponadprzeciętnej produkcji energii elektrycznej, dzięki uruchomieniu nowych elektrowni na Węgrzech oraz mocy wygenerowanej w farmach fotowoltaicznych zlokalizowanych w Czechach i na Słowacji. Przyczynił się do tego także wzrost obrotów z działalności EPC w Australii oraz usług O&M w Europie. W pierwszym kwartale 2020 roku Photon Energy wypracował 5,316 mln euro skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 26,6 proc.

Łączna, globalna moc elektrowni fotowoltaicznych znajdujących się w portfelu spółki przekroczyła 60 MWp.

Firma nawiązała strategiczne partnerstwo z RayGen Resources w celu rozwijania przedsięwzięć z zakresu energii odnawialnej.

Na początku maja spółka uruchomiła na Węgrzech kolejne pięć elektrowni o łącznej mocy 3,5 MWp, co zwiększyło globalną moc portfela elektrowni własnych do 60,6 MWp.