Photon Energy zaczyna budowę pierwszej farmy PV w Rumunii

Holenderska firma Photon Energy rozpoczęła budowę swojej pierwszej w Rumunii elektrowni fotowoltaicznej, o mocy 5,7 MWp. Do końca 2022 roku planuje uruchomić na tamtym rynku instalacje PV o łącznej mocy 32 MWp. Obecny pipeline projektów w Rumunii przekracza 235 MWp - poinformowała spółka.

Produkcja prądu już w 2023 roku

Po zakończeniu budowy pierwszej elektrowni PV w Rumunii liczba własnych elektrowni fotowoltaicznych Photon Energy zwiększy się do 89, a ich moc zainstalowana do 97,6 MWp.

Spółka podała, że energia wytwarzana przez instalacje o mocy ponad 80 MWp sprzedawana będzie na ryzyku rynkowym, bez korzystania z systemów wsparcia.

Po oddaniu do użytku pierwsza elektrownia PV firmy w Rumunii będzie wytwarzała około 8,7 GWh energii rocznie. Nowy obiekt ma rozpocząć działalność w IV kwartale 2023 roku.

Wzrost własnego portfela

- Nowa instalacja jest ważnym krokiem w rozbudowie naszego portfela instalacji własnych. Stanowi również kamień milowy dla Photon Energy na rynku rumuńskim, gdzie do końca 2022 roku planujemy wybudować instalacje o łącznej mocy około 32 MWp. To powiększy moc naszych elektrowni własnych do ponad 120 MWp - powiedział powiedział Georg Hotar, prezes Photon Energy Group.

Pierwsza rumuńska elektrownia Photon Energy będzie własnością i będzie obsługiwana przez Siria Solar, spółkę celową, należącą w całości do Photon Energy Group.

Photon Energy poinformowała, że na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i w Australii obecnie rozwija projekty PV w segmencie utility scale o łącznej mocy ponad 790 MWp.