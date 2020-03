Photon Energy zakończyła budowę ośmiu nowych elektrowni PV

Węgierska spółka zależna Photon Energy - Photon Energy Solutions - ukończyła budowę i podłączyła do sieci osiem elektrowni fotowoltaicznych o całkowitej zainstalowanej mocy 5,4 MWp na Węgrzech. Aktywa te zwiększą łączną, zainstalowaną moc elektrowni fotowoltaicznych grupy na Węgrzech do 31,5 MWp, a moc całego portfolio elektrowni własnych PV grupy urośnie z kolei do 57,1 MWp.