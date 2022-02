Photon Energy zwiększa przychody i zmniejsza stratę

Działająca na rynku fotowoltaiki firma Photon Energy w 2021 roku na poziomie skonsolidowanym osiągnęła przychody w wysokości 36,359 mln euro, co rok do roku oznacza wzrost o 28,7 proc., poprawiła w stosunku do 2020 roku zysk EBITDA o 13,6 proc. do poziomu 9,584 mln euro, podobnie jak w 2020 roku poniosła stratę netto, która wyniosła 6,313 mln euro, co oznacza, że była istotnie mniejsza niż rok wcześniej.

Photon Energy podała, że obecnie rozwija projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 790 MWp, a moc jej własnych elektrowni wynosi 90,5 MWp.

Photon Energy w 2021 odnotowała na poziomie skonsolidowanym 6,313 mln euro straty netto w porównaniu do 8,693 mln euro straty netto w 2020

- W nadchodzącym 2022 roku widzimy dla nas wiele możliwości rozwoju- stwierdził Georg Hotar, CEO Photon Energy Group, wskazując obszary rozwoju.

Strategia łączenia "oferty energii odnawialnej i czystej wody"

Przy większych przychodach mniejsza strata