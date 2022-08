PIE: koszt wytwarzania energii w elektrowni jądrowej niższy o 2,5-4 razy od węglowej

Koszt wytwarzania energii w elektrowni jądrowej jest od 2,5 do nawet 4 razy niższy niż w przypadku elektrowni węglowej. W zależności od wybranej w Polsce technologii i wariantu budowy, koszt za 1 kWh wahałby się od 12 gr do 17,5 gr, a węglowej blisko 50 gr - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny.

"Koszt wytwarzania energii elektrycznej w cyklu życia elektrowni jądrowych jest od 2,5 do nawet 4 razy niższy niż w przypadku elektrowni węglowych na parametry nadkrytyczne. W zależności od wybranej w Polsce technologii i wariantu budowy, koszt za 1 kWh wahałby się od 12 gr do 17,5 gr. Dla porównania, obecny koszt wyprodukowania 1 kWh z nowej elektrowni węglowej wyniósłby blisko 50 gr" - poinformował Instytut w najnowszym wydaniu Tygodnika Gospodarczego PIE.

Dodano, że niższy koszt energii wyprodukowanej przez elektrownie jądrowe wynika głównie ze znacznie niższych kosztów paliwa (ok. 2,5-3 gr/kWh) niż w elektrowniach węglowych, dla których do cen węgla trzeba także doliczyć koszt certyfikatów emisji CO2 (łącznie 44,8 gr/kWh). "Elektrownie węglowe pozostają więc znacznie bardziej wrażliwe na czynniki o dużej zmienności" - oceniono.

Podkreślono, że poza wyższą opłacalnością elektrownie jądrowe charakteryzują się zerową emisją bezpośrednią i bardzo niską emisją w przeliczeniu na cały cykl życia (tj. wytworzenie komponentów, proces budowy, działanie elektrowni, logistyka, rozbiórka, utylizacja odpadów) wynoszącą średnio 12 gCO2/kWh.

PIE - powołując się na Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu - przypomniał, że to taki sam wynik jak dla wiatraków na lądzie (onshore), ponad 3-krotnie niższy od fotowoltaiki instalowanej na dachach budynków (średnio 41 gCO2/kWh) i od 61 do 76 razy niższy niż dla energetyki węglowej (od 740 do 910 gCO2/kWh w całym cyklu życia dla nowych elektrowni węglowych.