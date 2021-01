PIE: ok. 32 proc. gmin ma porozumienie w ramach programu Czyste Powietrze

Porozumienie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach "Czystego Powietrza" zawarło ok. 32 proc. gmin w Polsce - podał Polski Instytut Ekonomiczny. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców najwięcej wniosków złożono na Dolnym Śląsku.

PIE zwrócił uwagę na białe plamy programu "Czyste Powietrze". "Tylko 797 gmin, czyli ok. 32 proc. wszystkich gmin w Polsce, zawarło porozumienie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach programu Czyste Powietrze, który ruszył we wrześniu 2018 r. i ma trwać do 2029 r." - wskazali analitycy, przytaczając dane z 29 grudnia 2020 r. Oznacza to, iż w 115 powiatach (z 380) mieszkańcy żadnej z gmin "nie mogą otrzymać dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w domu jednorodzinnym" - dodali.

"Istnieje potrzeba popularyzacji programu w gminach, które jeszcze nie przystąpiły do programu, aby do jego zakończenia w 2029 r. wypełnić cel wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych domów mieszkalnych" - zaznaczyli eksperci w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Najwięcej porozumień w gminach zawarto w województwach o największej liczbie gmin: mazowieckim (113) i wielkopolskim (96), a najmniej w warmińsko-mazurskim (18) i opolskim (13).

"W podziale na powiaty najbardziej aktywne w tym zakresie okazały się gminy w powiecie krakowskim i kieleckim (po 14 porozumień gmin w powiecie) oraz ostrowskim (12 porozumień gmin w powiecie)" - wyliczono. Z kolei w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, najwięcej wniosków złożono na Dolnym Śląsku (365) i Pomorzu Zachodnim (361); blisko dwa razy mniej w województwach podlaskim (166) i świętokrzyskim (121).

Analitycy podkreślili, że najwyższą dotację można otrzymać na pompy ciepła gruntowe oraz typu powietrze/woda. Według szacunków PORT PC, na które powołuje się PIE, udział pomp ciepła stosowanych w nowych budynkach jednorodzinnych w 2019 r. wynosił ok. 23 proc. "Mimo że wzrósł on 10-krotnie od 2011 r., to nadal jest mniejszy niż u liderów UE (Szwecja - 90 proc.) czy naszych zachodnich sąsiadów (Niemcy - 43 proc.)" - wskazano.

Według PIE niskie ceny gazu ziemnego i wzrastające ceny energii elektrycznej mogą hamować inwestycje w pompy ciepła. "Z kolei korzystny dla pracy pompy jest rozwój inteligentnych sieci (ang. smart grid), które pozwalają na korzystanie z energii elektrycznej głównie przy jej niskich cenach" - oceniono.