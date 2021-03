Piekło poprawiło zysk Polenergii

W 2020 r. wzrósł zysk netto grupy Polenergia, z poziomu 109 mln zł do 110,5 mln zł. Wyższy zysk netto to efekt m.in. powrotu do planów realizacji projektu farmy wiatrowej Piekło o mocy 13 MW. W 2020 r. spadły za to przychody grupy.

Średnia produktywności farm wiatrowych grupy Polenergia w 2020 roku wyniosła 33 proc.

Produkcja energii elektrycznej z wiatru w 2020 roku była na poziomie 714 GWh.

Segment lądowych farm wiatrowych jest siłą napędową Polenergii. Na jego rekordowe wyniki w 2020 roku złożyły się wyższe ceny energii elektrycznej oraz stabilne rynkowe ceny zielonych certyfikatów.

Gorzej w segmencie gazu

Lądowe farmy wiatrowe to podstawa