Pieniądze popłyną, ale tylko zielone. Jak je zdobyć?

Już za kilka dni rada dyrektorów EBI może wydać wyrok w sprawie finansowania projektów opartych na paliwach kopalnych, w tym gazie. To dla polskiej energetyki spore wyzwanie. Pojawiają się jednak atrakcyjne produkty finansowe, które pozwolą finansować inne, poza węglowymi i gazowymi mocami wytwórczymi, gałęzie branży.

Niedawno ten mechanizm zawitał do Polski. Pierwszy – i to pokaźny, bo w wysokości 2 mld zł – kredyt w tej formule zaciągnęła w połowie września Energa. Umowa została zawarta z konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska (koordynator kredytu), Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski, Caixabank Oddział w Polsce, MUFG Bank (Europe) N.V. Kredyt ma być przeznaczony na rozwój mocy wytwórczych OZE i dalszą modernizację linii elektroenergetycznych.– Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera rozwój polskiej gospodarki. Jesteśmy przekonani, że kredyt udzielony grupie Energa jest korzystnym narzędziem finansowym, które wesprze spółkę w realizacji jej ambitnych celów i strategii, co ostatecznie przełoży się również na jakość życia Polaków – mówił wówczas członek zarządu BGK Wojciech Hann.To nie jedyny instrument finansowy dostępny dla tych, którzy chcą inwestować w czyste źródła energii. Jeszcze powszechniejszym od kredytów ESG są tzw. zielone obligacje – także emitowane na zasadach rynkowych, ale z podobnym jak w przypadku kredytu zastrzeżeniem – mają zostać przeznaczone na rozbudowę mocy OZE lub na zmniejszenie emisyjności istniejących źródeł.Jak wynika z raportu DNB i KPMG, globalna wartość zielonych obligacji wyniosła w 2017 roku 162,1 mld dolarów. W 2018 roku było to 167,3 mld dolarów. Od czasu pierwszej zielonej obligacji wyemitowanej w 2007 roku przez Europejski Bank Inwestycyjny ich wartość do czerwca tego roku wyniosła około 550 mld euro. Tylko w pierwszym półroczu tego roku było to już 100 mld euro. Szacunki rynkowe mówią o tym, że w całym 2019 roku wartość wyemitowanych obligacji sięgnie 250 mld dolarów.Polska w 2016 roku jako pierwszy kraj na świecie wyemitowała obligacje rządowe określone mianem zielonych o wartości 350 mln euro. Ministerstwo Finansów zapowiedziało cykliczną emisję takich obligacji.Dostępność takich instrumentów może złagodzić nieco – bo ze względu na skalę wyzwania nie zlikwiduje – problemy finansowe przy transformacji polskiej energetyki.