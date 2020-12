Pieniądze w programie Mój Prąd już się skończyły. Co będzie dalej?

Ministerstwo Klimatu zapewnia, że program „Mój Prąd” okazał się ogromnym sukcesem. Zwiększony do 1,1 mld zł budżet programu został już wyczerpany, co oznacza, że wsparcie trafi aż do 220 tys. prosumentów. NFOŚiGW i resort klimatu prowadzą już prace nad kontynuacją programu "Mój Prąd".

Z powodu wykorzystania pieniędzy w programie, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW zamykają 7 grudnia 2020 r. nabór wniosków.

Zwiększony budżet programu do 1,1 mld zł odpowiadał 220 tys. wniosków przy maksymalnej kwocie dofinansowania 5 tys. zł.

NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozmawiają na temat zmian, jakie mogą pojawić się w kolejnej edycji programu. Ruszy ona najprawdopodobniej w 2021 roku.

220 tys. beneficjentów

Wypłaty pieniędzy do połowy 2021 r.

Będzie nowy program wsparcia