Pieniądze z nowej emisji pójdą na przyspieszenie realizacji strategii PGE

PGE planuje emisję nowych akcji, która może przynieść spółce wpływy na poziomie 3,2 mld zł. Mają one posłużyć do przyspieszenia realizacji strategii. Największa część przewidywanych wpływów , w kwocie około 1,61 mld zł, ma zostać przeznaczona na inwestycje w segmencie dystrybucji. PGE szczegółowo rozpisała przeznaczenie spodziewanych wpływów z nowej emisji akcji z określeniem efektów rzeczowych, co przedstawiła podczas specjalnej prezentacji.

Trzy cele w dystrybucji

Rozwój OZE - organiczny i przez akwizycje

Plany inwestycji w źródła gazowe

PGE planuje przeznaczyć około 1,61 mld zł z wpływów z nowej emisji akcji na inwestycje w dystrybucję, a w tym obszarze na trzy cele.Pierwszy z nich to zwiększenie udziału linii kablowych w sieci średniego napięcia w grupie - łączne dodatkowe nakłady w wysokości 1,22 mld zł w latach 2022-2023, w tym 0,61 mld zł z nowej emisji.Drugi cel to instalacja liczników zdalnego odczytu - 1,49 mld zł nakładów w latach 2022-2025, w tym 0,74 mld zł z nowej emisji, a trzeci to zwiększenie efektywności procesów przyłączeniowych - 0,52 mld zł nakładów w latach 2022-2023, w tym 0, 26 mld zł z nowej emisji.- W Polsce średni poziom skablowania sieci średniego napięcia to 28 proc, w PGE tylko 22 proc,. a w UE 50 proc. To pokazuje jakie przed nam wzywania, żeby co najmniej do średniej krajowej dołączyć – stwierdził Ryszard Wasiłek.- Dzisiaj tylko 8 proc. naszych odbiorców ma liczniki ze zdalnym odczytem energii. W pierwszym etapie rozwoju , do 2025 roku, ten wskaźnik wyniesie 49 proc., a drugi etap, do 2030 roku, to wyposażenie w liczniki zdalnego odczytu energii 100 proc. odbiorców, do 2028 roku 80 proc i ostatnie 20 proc. przez kolejne dwa lata - wyjaśniał Ryszard Wasiłek.Kolejny obszar inwestycji w segmencie dystrybucji, które mają być wsparte wpływami z nowej emisji akcji to zwiększenie efektywności procesów przyłączeniowych, zarówno jeśli chodzi o przyłączenia nowych odbiorców energii jak i przyłączanie OZE.- Chcielibyśmy żeby oczekiwanie na podłączenie się do naszej sieci było zdecydowanie krótsze. Mamy mnóstwo sygnałów od ludzi, od firm które wskazują na to, że proces przyłączeniowy powinien być zdecydowanie przyspieszony - stwierdził Ryszard Wasiłek.Ryszard Wasiłek podkreślił, że PGE w fotowoltaice musi zdecydowanie przyspieszyć.- Mamy tylko 5 elektrowni PV, niecałe 5 MW . Jak na grupę PGE te liczby są absolutnie za małe. Chcemy żeby z nowej emisji finansowane było 150 MW nowych mocy w fotowoltaice. Na te 150 MW zakładany capex to 390 mln zł, a w tym środki z nowej emisji 120 mln zł - wyliczał Ryszard Wasiłek.PGE poza rozwojem organicznym sektora OZE planuje się rozwijać w tym segmencie także poprzez akwizycje, Ryszard Wasiłek podał, że pojawiają się deweloperzy, którzy grupie projekty OZE przedstawiają.Przewidywana moc nowych OZE , które w grupie PGE mogą się pojawić do 2023 roku to 170 MW, obejmujące łącznie farmy PV i wiatraki. Planowany capex na akwizycje tych 170 MW łącznie fotowoltaiki i wiatraków to 1,2 mld, a z tego z nowej emisji 0,35 mld zł.Środki z nowej emisji akcji PGE mają być przeznaczone także na niskoemisyjne źródła wytwarzania energii, a konkretnie gazowe.Z prezentacji PGE wynikało, że chodzi przede wszystkim o wsparcie wpływami z planowanej emisji budowy bloku gazowo-parowego w Rybniku, ale także trzech mniejszych projektów niskoemisyjnych, w Zgierzu ( silniki gazowe), Kielcach ( niskoemisyjny układ kogeneracyjny z turbiną gazową - OCGT)) i Bydgoszczy ( silniki gazowe)- Elektrownia Rybnik to dzisiaj bloki węglowe. Chcemy tam wzorem bloków gazowych, które powstają w Dolnej Odrze, wybudować w blok gazowy 800-900 MW. W 2022 roku oczekujemy na otrzymanie ofert. Mamy nadzieję, że w grudniu tego roku staniemy do aukcji rynku mocy. Myślę, że to przedsięwzięcie uzyska akceptację na tym rynku tak jak Dolna Odra i kontrakt 17 letni. Ostateczną decyzję podejmiemy oczywiście kiedy będziemy znali wyniki aukcji rynku mocy - wyjaśniał Ryszard Wasiłek.Zakładany capex rybnickiego projektu to 2,95 mld zł ("bazujemy na rozstrzygnięciu, które odbyło się w Dolnej Odrze"), a środki z nowej emisji planowane na projekt to 0,88 mld zł.