Pierwsza elektrownia atomowa w świecie arabskim może zacząć pracę

Organy regulacyjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich wydały pozwolenie na rozpoczęcie pracy przez pierwszy blok elektrowni atomowej Barakah. To pierwsza elektrownia jądrowa w świecie arabskim. Jednak wysyp kolejnych to tylko kwestia czasu.

Koreańskie zaplecze

Pierwszy z wielu?

Pytanie, dlaczego kraje regionu w ogóle na taki krok się zdecydowały? Przecież dosłownie leżą na pokładach gazu ziemnego i ropy naftowej. Te węglowodory zaś można wykorzystać jako paliwo w elektrowniach.Jednak jak zauważają specjaliści, spalanie gazu, czy ropy naftowej to stosunkowo mało efektywny sposób zagospodarowania tych węglowodorów. Państwa arabskie chcą je traktować jako zaplecze dla branży chemicznej i petrochemicznej – intensywnie rozwijają te biznesy. To zaś wymusza poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Na ogromną skalę państwa regionu inwestują w fotowoltaikę, siłownie jądrowe mają zaś stanowić trzeci bardzo silny filar miejscowej energetyki.ZEA poważnie o budowie elektrowni atomowej zaczął myśleć na początku wieku. Po kilku latach analiz zdecydował się na ofertę Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Wartość inwestycji – cztery reaktory APR-1400 (Advanced Power Reactor )o mocy 1400 MW każdy - miała wynieść 20 mld dol. Później pojawiły się informacje, że koszt inwestycji ma wynosić 25 lub 30 mld dol.Budowa zakładu ruszyła 14 marca 2011 roku. Początkowo pierwszy blok miał być gotowy w 2017 roku. Elektrownię zdecydowano się zlokalizować nad Zatoka Perską, której to wody miały pełnić funkcję chłodzącą.Ostatecznie pierwszy blok został ukończony w 2018 roku. Do chwili obecnej trwały jednak odbiory i poprawki. Wszystko wskazuje, że ostatecznie blok ruszy jeszcze w tym kwartale.Przy okazji okazało się, że moc każdego z bloków będzie nieco wyższą od zakładanej bo około 1450 MW. Po ukończeniu moc całej elektrowni będzie wynosiła 5600 MW, co pozwoli pokryć czwarta część potrzeb energetycznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po ukończeniu elektrownia Barakah będzie ósmą co do wielkości siłownią jądrowa na świecie sytuując się pomiędzy ukraińską Zaporoska Elektrownia Jądrowa (5700 MW), a francuskim zakładem Gravelines o mocy 5460 MW.Choć zakład Barakah jest pierwszym w świecie arabskim, to wszystko wskazuje, że wkrótce dołączą do niego kolejne. Jeszcze w tym roku spodziewane są decyzje inwestycyjne Arabii Saudyjskiej. Spekuluje się, że w grę wchodzi budowa 16 bloków o wartości 100 mld dol.Potencjalnym inwestorem może być również Katar. Także państwa arabskie nad Morzem Śródziemnym i Egipt mogą zdecydować się na takie inwestycje.Koszty budowy siłowni są duże, ale szybko rosnące populacje tych krajów, wymagają coraz większych dostaw energii.Eksperci są pewni decydenci tych krajów musza rozwijać produkcję energii. Co prawda mogą budować elektrowni cieplne na gaz lub ropę, tyle że wówczas niewiele będą mogły eksportować.