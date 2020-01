Pierwsze tegoroczne aukcje CO2 z cenami na poziomie 24 euro

Po trwającej od 17 grudnia 2019 przerwie ponownie ruszył rynek pierwotny uprawnień do emisji CO2, czyli znowu zaczęły odbywać się aukcje. Pierwsza w tym roku odbyła się 7 stycznia, a kolejne w dniach 9 i 10 stycznia. We wszystkich tych aukcjach sprzedano łącznie około 7,8 mln uprawnień do emisji CO2, a ceny rozliczeniowe kształtowały się na poziomie około 24 euro/tona CO2.