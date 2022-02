Pierwszy autobus wodorowy w Polsce będzie jeździł w Koninie

Kontrolowana przez polskiego miliardera Zygmunta Solorza grupa ZE PAK i Miejski Zakład Komunikacji w Koninie podpisały pierwszą w Polsce umowę na dostawę wodoru do wykorzystania w transporcie miejskim. Już wkrótce autobus wodorowy będzie jeździł po ulicach Konina.

Autobus wodorowy

Budowa fabryki

W październiku 2020 roku zawarta została umowa z firmą NEL Hydrogen A/S na dostawę dwóch stacji tankowania wodoru oraz ich konserwację. Na stacjach będzie można tankować zarówno samochody osobowe, autobusy oraz samochody ciężarowe.Grupa prowadzi również prace projektowe nad prototypem autobusu o napędzie zasilanym wodorowymi ogniwami paliwowymi.Projekt polskiego autobusu wodorowego został rozpoczęty we wrześniu 2020 roku. Celem jest opracowanie od podstaw konstrukcji nowego autobusu o napędzie wykorzystującym ogniwa wodorowe.W ramach projektu prowadzono prace koncepcyjne, analizy techniczne doboru głównych podzespołów autobusu (ogniw wodorowych, butli, baterii i napędu). Wykonano obliczenia zapewniające największą całkowitą sprawność energetyczną w projektowanym autobusie. W celu osiągniecia maksymalnego zasięgu opracowano modułową zabudowę butli wodorowych o ciśnieniu 350 i 700 bar.W ramach prac konstrukcyjnych został zaprojektowany nowy design autobusu, uwzględniający trendy w zakresie ergonomii i nowoczesnego wyglądu, dedykowany dla autobusów napędzanych wodorem.Na tej podstawie wykonano prototypową dokumentację konstrukcyjną autobusu.Pod koniec kwietnia 2021 rozpoczęto prace nad budową prototypu autobusu. Wykonano pierwsze elementy szkieletu. Nawiązano współpracę z dostawcami będącymi liderami w branży autobusowej, złożono zamówienia na kluczowe podzespoły i komponenty.W październiku 2021 roku zakończono budowę prototypu i rozpoczęto testy autobusu. Prace homologacyjne planowane są na pierwsze kwartał 2022 roku.W maju 2021 roku została złożona do NFOŚiGW fiszka projektowa (Program Nowa Energia) w celu uzyskania dofinansowania do projektu. Fiszka została pozytywnie oceniona przez NFOŚiGW, spółka przeszła do kolejnego etapu – złożenie wniosku.17 sierpnia 2021 roku Spółka otrzymała pozytywną decyzję Agencji Rozwoju Przemysłu o wsparciu w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec na realizację nowej inwestycji.29 września 2021 roku spółka PAK – PCE Polski Autobus Wodorowy zakupiła grunt w Strefie Aktywności Gospodarczej w Świdniku pod budowę przyszłej fabryki autobusów wodorowych.ZE PAK jest kontrolowany przez Zygmunta Solorza, który pośrednio posiada 65,96 proc. akcji w spółce.