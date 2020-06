Pierwszy kwartał 2020 r. ZE PAK zakończył ze stratą

W I kwartale w ZE PAK zanotowano spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej. To skutek m.in. aktywności energetyki wiatrowej i ograniczeń nakładanych na gospodarkę w związku z COVID-19. Swoje zrobiło też pogorszenie relacji między cenami energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2. Musiało się to odbić na wynikach spółki.

W pierwszym kwartale 2020 r. Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin miał przychody w wysokości 524,0 mln zł, to dużo mniej niż w tym samym okresie roku 2019, kiedy przychody wyniosły 695,1 mln zł.

Grupa zanotowała stratę netto 10,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk 12 mln zł.

Strata na działalności operacyjnej wyniosła 23 mln zł, podczas gdy rok wcześniej miała zysk na poziomie 27,6 mln zł.