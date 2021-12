Pierwszy od 15 lat blok jądrowy w Unii rozpoczął produkcję energii

Blok jądrowy Olkiluoto 3 w Finlandii rozpoczął produkcję energii. To historyczne wydarzenie dla sektora energetyki jądrowej w Europie - ostatni blok jądrowy w Unii Europejskiej uruchomiono niemal 15 lat temu.

Energomontaż Północ Gdynia

Zakład Techniczno-Budowlany Polbau

Prace montażowe wykonywano zgodnie z wymaganiami zbiorów standardów jądrowych AFCEN RCC-M i RCC-E, a także właściwych norm jądrowych niemieckich i fińskich. W szczytowym punkcie prac Elektrobudowa miała na budowie Olkiluoto 3 ekipę złożoną z 550 pracowników.Kolejnym polskim przedsiębiorstwem bardzo zasłużonym w budowie Olkiluoto 3 jest Energomontaż Północ z Gdyni, który pierwsze doświadczenia w projektach jądrowych zdobywał na budowie nieukończonej elektrowni jądrowej Żarnowiec.Na potrzeby inwestycji w Finlandii Energomontaż Północ wykonał konstrukcję stalową osłony reaktora typu EPR. Służy ona zabezpieczeniu przed ewentualnym promieniowaniem lub wyciekiem substancji radioaktywnych, gdyby doszło do ich wydostania się z reaktora (przed czym chroni z kolei zbiornik reaktora o masie 526 ton wyprodukowany przez japońskie zakłady Japan Steel Works i Mitsubishi Heavy Industries).Wyprodukowana w Polsce obudowa stanowi również szalunek od strony wewnętrznej budynku dla dwumetrowej warstwy żelbetonu, który daje wytrzymałość dla ścian i kopuły wieńczącej budynek reaktora. Konstrukcja stalowa ma średnicę 65 m, wysokość 46 m z i łączną masę 880 ton z grubościąścianek 6 mm.Prace Energomontaż Północ wykonywane były na zlecenie niemieckiej firmy Babcock Noell Nuclear GmbH. Konstrukcja powstawała w Polsce - w kilkusettonowych elementach prefabrykowanych; wysyłano ją drogą morską do Finlandii. Przy zleceniu pracowało ok. 50 pracowników Energomontażu Północ.Do elementów konstrukcji zużyto około 1000 ton stali. Osprzęt i oprzyrządowanie wymagało zużycia dodatkowych 500 ton. Część z tych elementów konstrukcji wykorzystano później na budowie w Finlandii.Największą częścią zamówienia było zwieńczenie osłony, czyli kopuła o średnicy 46 i wysokości 13 metrów, którą transportowano w całości do Finlandii na specjalnej barce morskiej.Do ustawienia tej ważącej 160 ton konstrukcji na zwieńczeniu budynku reaktora użyto na budowie dźwigu o nośności tysiąca ton. Według specjalistów Energomontażu Północ, wymagania techniczne oraz jakościowe były bardzo wysokie. Badaniom diagnostycznym poddano zarówno materiały stalowe użyte do wykonania tej konstrukcji, jak i prawie wszystkie wykonane spoiny spawalnicze.Skomplikowana i czasochłonna, ze względu na charakter konstrukcji, była też procedura związana z odbiorami technicznymi jej poszczególnych elementów.

Innym jeszcze polskim przedsiębiorstwem pracującym na budowie Olkiluoto3 jest Zakład Techniczno-Budowlany Polbau z Opola. Firma ta była podwykonawcą niemieckiego koncernu Heitkamp Ingenieur und Kraftwerksbau GmbH.



Prace budowlane obejmowały początkowo wykonanie stanu surowego budynków maszynowni oraz pompowni. Doceniając jednak profesjonalizm firmy, w 2008 r. zlecono Polbau kolejne prace budowlane – realizację całego pakietu tzw. obiektów towarzyszących wokół reaktora.



Na skutek rozszerzenia przyjętych zleceń, a także ogromnego zakresu robót dodatkowych, początkowa wartość zlecenia została przekroczona ponad dziesięciokrotnie.



Niezależnie od zleceń firmy Heitkamp, przy budowie elektrowni jądrowej Polbau współpracował z fińską firmą LTR oraz francuskim koncernem Bouygues, zatrudniając przy budowie ok. 400 pracowników.

KMW Engineering

Wartość zamówień Polbau związanych z budową Olkiluoto 3 wyniosła ok. 50 milionów euro.Kolejna polska firma budowlana: Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe z siedzibą w Warszawie, wchodząca w skład grupy przemysłowej Format Lambda, wykonała na budowie elektrowni Olkiluoto 3 w 2010 r. montaż 22 000 ton stali zbrojeniowej.

Innej dziedziny robót i dostaw na budowie EJ Olkiluoto 3 dotyczyły prace firmy KMW Engineering, wykonawcy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych z Solca Kujawskiego.

Pierwsze prace tej firmy na budowie w Finlandii rozpoczęły się w 2007 r., kiedy to - w ramach konsorcjum z niemiecką firmą Brochier Power Systems GmbH - KMW Enginnering przystąpiło do przygotowania do realizacji systemów wentylacji w tym obiekcie. Kontrakt podpisano 18 kwietnia 2007 r. i od maja tegoż roku KMW Engineering rozpoczęło przygotowanie dokumentacji montażowo-produkcyjnej.



W listopadzie 2007 r. KMW Enginnering zyskał dopuszczenie do stosowania swej technologii produkcji kanałów wydane przez fińską agencję nadzoru jądrowego STUK Finland. Aby wykonać kanały dla obiektu jądrowego w Finlandii, polska firma musiała zaprezentować swój system zarządzania jakością i produkcją głównemu zlecającemu – TVO i agencji STUK; odbyło się to w formie sprawdzenia tzw. asessment file – zbioru dokumentów przygotowanych przez KMW, jak i badań produkowanych przez firmę kanałów na wytrzymałość i szczelność.



Na przełomie sierpnia i września 2008 r., w związku z pracami budowlanymi, pojawił się tam niewielki zespół, składający się z od 5 do 8 pracowników, który rozpoczął montaż klap przeciwpożarowych. Prace związane z procedurami, testami i ich zatwierdzeniem trwały około roku. W 2009 r. zaczął się zasadniczy, zaplanowany na 29 miesięcy, montaż instalacji.



Wspólny z firmą Brochier Power Systems kontrakt obejmował wykonanie dokumentacji montażowej i produkcyjnej oraz dostawy i montaż przewodów wentylacyjnych, klap przeciwpożarowych oraz montaż kompletnej instalacji.



Prawie cała instalacja odporna jest na drgania, jakie mogłyby powstać przy wstrząsach sejsmicznych, pozwalając na przetrwanie nawet przy przeciążeniach dochodzących do 7 g. W szczycie prac, który przypadł na 2011 rok, w Finlandii znajdowało się około 70 pracowników KMW – w tym 20 spawaczy i 12 osób w biurze.



W sumie, przez 5 lat, przez budowę Olkiluoto 3 przewinęło się ponad 180 ludzi z KMW Enginnering. Prace zakończyły się w marcu 2014 r. W marcu 2015 r. nastąpiło przekazanie zamawiającemu zweryfikowanej dokumentacji powykonawczej.

WaveNet

Na uwagę zasługują również prace wykonane na Olkiluoto 3 przez firmę WaveNet z Pruszkowa. Na ich temat nie jest dostępne zbyt wiele danych - ze względu na klauzulę poufności obowiązującą dla kontraktu pomiędzy WaveNet a głównymi wykonawcami: Siemens SBT i Areva NP.Wiadomo, że dostawy obejmowały wykonanie instalacji przeciwpożarowych, systemów kontroli dostępu, dźwiękowego systemu ostrzegawczego (system bezpieczeństwa przeznaczony do przekazu sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów głosowych) oraz systemu telewizji przemysłowej (CCTV).