Pierwszy raz od miesięcy polski import prądu większy od eksportu

Polska w czerwcu 2022 w ramach wymiany handlowej wyeksportowała 872,5 GWh energii elektrycznej, a import w tym czasie wyniósł 905,4 GWh. Oznacza to, że Polska w ujęciu miesięcznym w czerwcu 2022 po raz pierwszy od sierpnia 2021 była importerem netto energii elektrycznej - wynika z informacji uzyskanych od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Polska w czerwcu 2022 roku w ramach wymiany handlowej wyeksportowała 872,5 GWh energii elektrycznej ( rok wcześniej 567,2 GWh) , a import wyniósł 905,4 GWh ( rok wcześniej około 826,4 GWh).

Oznacza to, że Polska w czerwcu 2022 była importerem netto energii elektrycznej na poziomie 32,9 GWh, a rok temu importerem netto na poziomie 259,2 GWh.

Jednak sytuacja w czerwcu 2022 jest na swój sposób znamienna, bo czerwiec 2022 to pierwszy miesiąc od sierpnia 2021, w którym Polska była importerem netto energii elektrycznej.

Polska w poszczególnych miesiącach okresu sierpień 2021- maj 2022 była eksporterem netto energii elektrycznej, a wcześniej przez wiele lat była importerem netto energii elektrycznej.

Słowacja na polskim prądzie, Polska na energii ze Szwecji

W czerwcu 2022 najwięcej energii przypłynęło do Polski ze Szwecji - około 36 proc. importu. Drugim największym kierunkiem importu prądu do Polski w czerwcu 2022 miesiącu były Niemcy – 23 proc., a trzecim Ukraina- około 16 proc.

W czerwcu 2022 najwięcej energii z Polski popłynęło na Słowację - około 45 proc. eksportu, a w drugiej kolejności do Niemiec - około 31 proc. eksportu.

Polska w I półroczu 2022 roku w ramach wymiany handlowej wyeksportowała 6046,5 GWh energii elektrycznej ( rok wcześniej 2269,6 GWh), a import wyniósł 4624,1 GWh (rok wcześniej około 5503,4 GWh).

To oznacza, że Polska w I półroczu 2022 była eksporterem netto energii elektrycznej na poziomie 1422,4 GWh, a w I półroczu 2021 importerem netto energii elektrycznej na poziomie 3233,8 GWh.

W I półroczu 2022 z Polski najwięcej energii popłynęło na Słowację - około 48 proc. całego eksportu. Relatywnie duży był też eksport do Niemiec -około 32 proc. eksportu, a trzeci największy eksportowy, czyli Czech to już tylko około 12 proc.

Natomiast w I półroczu 2022 najwięcej energii przypłynęło do Polski ze Szwecji. To było około 43 proc. importu. Drugim największym kierunkiem importu prądu do Polski w I półroczu 2022 była Litwa – około 26 proc. importu, a trzecim z około 14 proc. udziałem Niemcy.

Wszystkie dane wykorzystane w powyższej informacji zostały uzyskane od PSE.