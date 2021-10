Pierwszy taki test w historii IRGiT. Sprawdzili opcję niewypłacalności

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) wspólnie z Towarową Giełdą Energii (TGE) we wrześniu 2021 r. przeprowadziła z udziałem uczestników rynku pierwsze w historii polskiego towarowego rynku giełdowego testy procedury postępowania w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia (niewypłacalności) uczestnika rynku. Zgodnie z procedurą należy jak najszybciej zamknąć pozycje rynkowe pechowej firmy z jak najmniejszą stratą, ponieważ to się przekłada na innych uczestników rynku. Pełny raport z testów zostanie opublikowany za kilka tygodni, ale pierwsze wnioski już są.

Dziesiątki maklerów w równoległej rzeczywistości

Testy IRGiT dobrowolne; na zachodnich rynkach często obowiązkowe

Raport i co dalej?

- W teście podmiotem niewypłacalnym był hipotetyczny podmiot, specjalnie wykreowany na potrzeby symulacji. Zdecydowaliśmy, że to będzie średni podmiot, którego udział w rynku oscylował od 3 do 5 proc. obrotów, działający na rynkach energii i gazu i mający w portfelu na tych rynkach zarówno pozycje kupna, jak i sprzedaży - wyjaśnia Tomasz Wieczorek, dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem w Izbie.Zanim rozpoczęły się testy, Izba podała maklerom harmonogram przewidywanych działań, w tym godzinę wysłania komunikatu informującego o rozpoczęciu symulacji - normalnie komunikat o niewypłacalności członka giełdy nadszedłby niespodziewanie. Wszystko po to, aby maklerzy odpowiednio poukładali swoje normalne obowiązki, ponieważ biorąc udział w ćwiczeniu, chociaż oczywiście w odrębnym systemie, pracowali jak co dzień.- Wyglądało to tak, że uruchomiliśmy procedurę przewidzianą na wypadek niewypłacalności członka Izby, czyli najpierw poinformowaliśmy maklerów, że Izba podjęła decyzję o uznaniu, że podmiot naruszył regulamin i będziemy przystępować do procesu zamykania jego pozycji. Współpracowaliśmy z TGE, która składała zlecenia na rachunek niewypłacalnego członka giełdy na podstawie naszych dyspozycji. Dobra współpraca z TGE to bardzo ważny element wpływający na skuteczność testów - mówi Łukasz Goliszewski.- W marcu ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z realną niewypłacalnością, z realnym przypadkiem naruszenia. Z tego zdarzenia wyciągnęliśmy wiele wniosków, omówiliśmy je z Komitetem ds. Ryzyka przy IRGiT i zaktualizowaliśmy nasze procedury tak, aby rynek był bezpieczniejszy. Wrześniowe testy niewypłacalności odbywały się już wg zaktualizowanej procedury - wyjaśnia Tomasz Wieczorek.W testach niewypłacalności, jak informuje IRGiT, aktywnie wzięło udział 20 podmiotów, czyli ponad jedna trzecia członków Izby, których reprezentowało 40 maklerów aktywnie składających zlecenia podczas testu. Zgłoszone spółki odpowiadały za prawie 75 proc. udziałów w rynku.- W rzeczywistości nie będziemy mieli tak komfortowej sytuacji jak na testach, ponieważ nie zostaniemy uprzedzeni o niewypłacalności jakiegoś podmiotu. Z tego punktu widzenia wartość dodana testów polega na tym, że gdy otrzymamy pierwszą informację o tym, że coś się wydarzyło na rynku, to już wiemy, czego możemy się spodziewać w następnych krokach oraz możemy dostosować swoje działania handlowe do zaistniałej sytuacji - mówi Monika Tomaszewska, makler ZE PAK.- Z mojej perspektywy testy były też o tyle ciekawym doświadczeniem, że obserwowałam, jak mogą zmieniać się decyzje maklerów, jak wzrasta płynność na rynku oraz jaki może mieć wpływ takie zdarzenie na ceny. Oczywiście to była symulacja, jednakże bez wątpienia takie testy pozwalają wyciągnąć wnioski na przyszłość oraz lepiej przygotować się do realnej sytuacji niewypłacalności członka Izby - dodaje Monika Tomaszewska.Robert Sikorski, dyrektor Departamentu Handlu ZE PAK, ale także członek Komitetu ds. Ryzyka IRGiT, podkreśla, że Izba posiada bardzo precyzyjne procedury obsługi niewypłacalności.- Izba stosuje jasne zasady postępowania, zawarte w procedurze, która zakłada przymusowe zamykanie pozycji niewypłacalnego podmiotu, co nazywam „wyprzedażą”. Jest to pierwszy krok, jaki Izba musi wykonać w takiej sytuacji. Ale nie zawsze jest tak, że pozycja zamknie się na „zero” lub z zyskiem. W związku z tym regulamin przewiduje m.in. pobieranie pieniędzy od członków Izby, zdeponowanych w funduszu gwarancyjnym, na pokrycie strat wygenerowanych przez niewypłacalny podmiot - wyjaśnia Robert Sikorski.- Może się okazać, że Izba nie zamknie pozycji na zero i wówczas może wystąpić o wpłaty na fundusz gwarancyjny, co jest minusem, bo w praktyce oznaczałoby konieczność pokrycia straty niewypłacalnego członka Izby przez inne podmioty. Dlatego tak istotne są takie testy i dlatego tak ważne jest, aby wszyscy zrozumieli, że stoją na równoważni - z jednej strony każdy chce zarobić podczas tzw. wyprzedaży, ale z drugiej strony musimy mieć na uwadze, że spółka może dopłacić do funduszu gwarancyjnego w przypadku, gdy IRGiT nie domknie pozycji na „zero”. Zatem należy ostrożnie zachowywać się w takich sytuacjach, gdyż dodatkowy przychód podczas transakcji wynikających z niewypłacalności może się odbić na dodatkowej wpłacie spółki do funduszu gwarancyjnego - komentuje Robert Sikorski.IRGiT zachęcała do udziału w omawianych testach niewypłacalności, ale tak czy inaczej były one dobrowolne. Natomiast jak mówi Łukasz Goliszewski, na zachodnich rynkach takie testy często są obowiązkiem zapisanym w regulaminach.- Taki obowiązek jest wprowadzany po to, aby mieć pewność, że każda firma ma wiedzę, co dzieje się w przypadkach naruszenia i jak należy postępować. To świadczy o powadze tematu. Być może kiedyś jako rynek dojrzejemy do wprowadzenia wspomnianego obowiązku. Teraz to był test dobrowolny i jesteśmy bardzo zadowoleni z jego wyników, jeśli chodzi o aktywność i zaangażowanie członków Izby - mówi Łukasz Goliszewski, nie kryjąc, że testy były też wyzwaniem dla IRGiT.- Pamiętajmy, że część członków giełdy to niewielkie podmioty, które poniekąd zostały regulacyjnie zmuszone do członkostwa na giełdzie. Ich poczucie odpowiedzialności za sytuację na rynku, a także udział wolumenowy obrotu w porównaniu do dużych członków giełdy z akcjonariatem Skarbu Państwa są niewielkie. Wydaje mi się, że te niewielkie podmioty mogły nie wziąć udziału w testach, ponieważ oceniły, że sytuacja i tak jest w rękach dużych graczy, co jak przypuszczam, jest faktem. Dlatego jeśli testy miałyby być obowiązkowe, to powinniśmy rozważyć, od jakiego poziomu obrotów - ocenia Robert Sikorski.Testy wypłacalności zaczęły się 22 września i przeciągnęły się na 23 września, ponieważ 22 września nie udało się zamknąć wszystkich pozycji wykreowanego, niewypłacalnego podmiotu.- Szybkie i sprawne zamykanie pozycji niewypłacalnego podmiotu to wielkie wyzwanie dla Izby, ponieważ kiedy pozwalamy, aby ten proces trwał dłużej, to teoretycznie narażamy portfel na większe straty. Naszym celem zatem jest, aby zrobić to jak najszybciej, a tym samym mitygować ryzyko potencjalnych strat. W naszych modelach wewnętrznych zakładamy, że zamykanie pozycji następuje w ciągu dwóch dni, ponieważ teoretycznie na tyle czasu mamy zabezpieczenia na pokrycie zmian cen - wyjaśnia Łukasz Goliszewski.- Od samego początku deklarowaliśmy rynkowi, że przygotujemy raport na temat testów niewypłacalności, który opublikujemy z wnioskami i rekomendacjami. Z całą pewnością część z nich będzie dotyczyła naszych spraw wewnętrznych, a część będzie miała charakter ogólny - komentuje Łukasz Goliszewski.IRGiT planuje cykliczne przeprowadzanie testów oraz modyfikację scenariuszy testowych w przyszłości.- Wydaje mi się, że kolejne symulacje są potrzebne, ponieważ zwiększają one świadomość zagrożeń na rynku i wyjaśniają funkcję Izby, której główną rolą jest dbanie o bezpieczeństwo rozliczeń. Maklerzy mają doskonałą świadomość w zakresie mechanizmów niewypłacalności i faktu, iż wszyscy członkowie muszą pokryć stratę wynikłą z niewypłacalności jednego z członków TGE, ale wydaje mi się, że nie wszyscy uczestniczący w rozliczeniach transakcji giełdowych do końca zdają sobie sprawę, jak funkcjonują mechanizmy zarządzania ryzykiem w Izbie i że nagle może się pojawić nakaz dodatkowej wpłaty na poczet funduszu gwarancyjnego - komentuje Robert Sikorski.