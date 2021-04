Pionierski projekt dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego i ciepłownictwa

1 kwietnia zostały podpisane dwa porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego i ciepłownictwa w Chełmie. Podpisane porozumienia są wyrazem dbałości o czyste powietrze, a tym samym przyszłość mieszkańców tego miasta.

Z dbałością o środowisko

Grupa Kapitałowa PGNiG Termika stawia sobie za cel bycie solidnym i długoterminowym partnerem jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców w Polsce w obszarze produkcji i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej.Działania Grupy nakierowane są na wzrost efektywności wytwarzania, jako głównego czynnika kształtującego konkurencyjną cenę ciepła. Prawidłowy miks paliwowy oraz nowoczesne technologie w zakresie wytwarzania ciepła pozwalają zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla końcowych odbiorców.Dzięki posiadanym kompetencjom, doświadczeniu i kadrze wysokiej klasy specjalistów, GK PGNiG Termika jest w stanie z powodzeniem realizować projekty energetyczne o różnej skali wielkości: od mikro instalacji o mocy 200 kW realizowanych dla spółdzielni mieszkaniowych, po jednostki klasy przemysłowej, na przykład blok gazowo-parowy na warszawskim Żeraniu o mocy 500 MW.- Jednym z priorytetów Cemex są działania na rzecz ochrony klimatu - zaznacza Tadeusz Radzięciak, dyrektor Pionu Produkcji i Technologii Cementu, członek zarządu Cemex Polska. - W 2020 roku CEMEX odpowiedział na nową strategię UE w zakresie redukcji emisji CO2, ustanawiając nowy własny cel redukcji emisji w swoich zakładach w Europie o co najmniej 55 proc. w okresie do 2030 roku. Stawiamy zdecydowanie na rozwiązania, które pozwolą obniżyć emisję dwutlenku węgla z procesów produkcyjnych, jednocześnie poszukując sposobów dla zagospodarowania ciepła z gazów odpadowych, które do tej pory nie były wykorzystywane - dodaje Tadeusz Radzięciak.Projekt dostaw ciepła przez Cemex do miejskiej sieci ciepłowniczej Chełma będzie realizowany w dwóch etapach zgodnie z postanowieniami Porozumienia podpisanego w ostatnich dniach pomiędzy Miastem Chełm, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Chełmie oraz Cemex Polska Sp. z o.o.Pierwszy etap projektu będzie obejmował dostawy ciepła z już istniejącej instalacji do produkcji klinkieru Cementowni Chełm z dodatkowo wybudowanym wymiennikiem ciepła na tej instalacji. Etap ten obejmie również budowę na koszt Cemex nowego odcinka ciepłociągu o długości około dwóch kilometrów wzdłuż ulicy Fabrycznej łączącego instalację Cementowni Chełm będącą nowym źródłem ciepła z miejską siecią ciepłowniczą.W drugim etapie, w ramach nowego projektu Elektrowni Chełm, rozbudowana zostanie instalacja do produkcji klinkieru Cementowni Chełm o układ termicznego przekształcenia odpadów z odzyskiem ciepła i produkcją energii elektrycznej oraz niezależną linią przyjęcia i przygotowania odpadów.Zadaniem Elektrowni Chełm zasilanej paliwami alternatywnymi oraz tzw. Pre-RDF (posortowniczą frakcją odpadów palnych) będzie wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Cementowni Chełm oraz ciepła dla Miasta Chełma.Po zakończeniu budowy Elektrowni Chełm zakładamy docelowe, łączne dostawy ciepła dla Miasta Chełma z obydwu modułów tj. z instalacji do produkcji klinkieru oraz z Elektrowni Chełm na poziomie 50MW. Projekt ten będzie realizowany przez Cemex z partnerem zewnętrznym. Elektrownia zlokalizowana będzie na terenie Cementowni Chełm w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej linii do produkcji klinkieru, z którą instalacja Elektrowni będzie miała połączenia technologiczne.Priorytetem Cemeksu jest dostarczanie mieszkańcom Chełma energii cieplnej z zachowaniem najwyższych standardów emisyjnych.- Jestem dumny, że dzięki rozwiązaniom Cemex mieszkańcy Chełma otrzymają alternatywne źródła ciepła, dzięki którym zredukujemy emisję CO2 w Chełmie - podkreśla Tadeusz Radzięciak.Osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej stawia przed miejską ciepłownią wyzwanie podniesienia efektywności energetycznej poprzez poprawę sprawności procesów transformacji energii w źródłach ciepła, łącznie ze zmianą struktury paliw na bardziej przyjazne środowisku, a także ograniczenie strat przesyłowych w sieci.Potrzebne jest dostosowanie chełmskiego systemu ciepłowniczego do przejścia na sieci niskotemperaturowe, niezbędne dla wykorzystania rozproszonych źródeł energii odpadowej oraz możliwości zastosowania OZE w procesie produkcji energii cieplnej.Współpraca spółki i Miasta Chełm z firmami Cemex oraz PGNiG Termika pozwoli wdrożyć te założenia przez utworzenie nowych źródeł ciepła służącego mieszkańcom Chełma.- Dzięki zawarciu tego przełomowego porozumienia odejdziemy od systemu zakupu emisji CO2 i obniżymy koszty zakupu energii cieplnej przez chełmian - mówi prezes MPEC Chełm Artur Jędruszczuk. - Ponadto wykorzystanie ciepła odpadowego oraz produkcja ciepła w planowanym dodatkowo układzie kogeneracyjnym przyczynią się do uzyskania przez nas tzw. systemu efektywnego energetycznie. To z kolei pomoże nam generować środki konieczne do dalszego rozwoju sieci ciepłowniczej na terenie miasta - dodaje Artur Jędruszczuk.