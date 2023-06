Piotr Duda: Tusk dostał zadanie likwidacji kopalni Turów, bo mają funkcjonować niemieckie kopalnie

Tusk to jest zwykły bandyta polityczny. On nie przyjechał do Polski po to, żeby ją wzmacniać, wzmacniać polską gospodarkę, tylko po prostu dostał zadanie, że ma doprowadzić do likwidacji kopalni Turów, bo mają funkcjonować niemieckie kopalnie – powiedział PAP Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

PAP: Prawdziwa "Solidarność" nigdy nie jest z władzą przeciwko ludziom, tylko jest wtedy, kiedy protestuje przeciwko złej władzy, złodziejstwu i kłamstwu - powiedział w czwartek, w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie) lider PO Donald Tusk do związkowców zakłócających jego wystąpienie, tym samym zarzucając wam, że idziecie na pasku PiS i jesteście bezczynni.

Piotr Duda: Panu Donaldowi Tuskowi wczoraj puściły nerwy. On, jeśli ma klakierów, czuje się jak ryba w wodzie, ale kiedy ma odpowiadać na trudne pytania, to z merytoryką u niego gorzej. Przypomnę moje wystąpienie w sądzie dotyczące referendum emerytalnego - Tusk nie był w stanie nam merytorycznie odpowiadać, bo merytorycznych argumentów nie było, więc nas zwyzywał od pętaków. Wczoraj była ta sama sytuacja: górnikom na pytania odpowiadać nie chciał, tylko wzywał, że Solidarność powinna być z opozycją. Nie. "Solidarność" wspiera wszystkich, nawet byśmy wspierali działania liberałów rządu Donalda Tuska, gdyby te osiem lat jego rządów szło w kierunku wzmocnienia polskiej gospodarki i polskiego pracownika. Tymczasem były to rządy nastawione na likwidację polskiego przemysłu, sprzedaż polskich zakładów pracy, liberalizację kodeksu pracy i wszystkich spraw związanych z pracownikami, czyli np. płacy minimalnej - mógłbym wymieniać godzinami. Więc nic dziwnego, że nerwy puściły panu Tuskowi. Oglądałem fragmenty jego wystąpienia i po tym, co widziałem, dochodzę do wniosku, że pan Tusk to jest zwykły bandyta polityczny. On nie przyjechał do Polski po to, żeby ją wzmacniać, wzmacniać polską gospodarkę, tylko po prostu dostał zadanie, że ma doprowadzić do likwidacji kopalni Turów, bo mają funkcjonować niemieckie kopalnie na tzw. zielonym węglu. W Polsce węgiel jest brunatny, w Niemczech jest zielony, bo oni są na zupełnie innym poziomie rozwoju i w ogóle są inni. Niedoczekanie jego, niedoczekanie ich.

PAP: Wystąpienie Tuska podobało się zgromadzonym na wiecu.

P.D.: Ci wszyscy demonstranci, którzy tak wczoraj krzyczeli na górników, ludzi walczących o swoje miejsca pracy, powinni być solidarni ze swoim liderem i - jeśli korzystają z prądu wytwarzanego przez kopalnię Turów, czy z ciepła z węgla wydobywanego w kopalni Turów - powinni się tego zrzec, jeśli mają tylko trochę honoru. Ale może są jak lider, który jest zwykłym hipokrytą i bandytą politycznym.

PAP: Solidarność nie idzie na pasku PiS-u? Nie jest jego przybudówką polityczną?

P.D.: To Platforma jest przybudówką niemieckiego rządu. Solidarność nie chodzi i nie chodziła na pasku żadnego rządu, gdyż jest niezależnym, samorządnym związkiem zawodowym. Jeśli jakiś rząd wprowadza rozwiązania korzystne dla pracowników, to będziemy każdą taką władzę wspierać.Za rządu Tuska doszło do likwidacji dialogu społecznego. Komisja Trójstronna najpierw została rozdrobniona, później faktycznie przestała funkcjonować, bo Tusk zrobił sobie z nas forpocztę, którą jedynie łaskawie informował, co ma dalej zamiar zrobić. Każdy człowiek w naszym kraju mający prawa obywatelskie ma prawo obserwować scenę polityczną i wspierać tę partię, którą uważa za słuszną. A ja, jako przewodniczący Komisji Krajowej Solidarności, nie byłem, nie jestem i nie będę w żadnej partii politycznej, ale jeśli jakaś partia robi dobre działania dla polskich pracowników, to za to będę dziękować. Powiem: dziękuję panu premierowi Tuskowi czy dziękuję panu premierowi Morawieckiemu, ale temu pierwszemu nie mam za co, jak dotąd, dziękować, gdyż on i jego ministrowie przez osiem lat nie zrobili nic zasługującego na "dziękuję", wręcz odwrotnie. Za ich czasów miała się wzmacniać - poprzez polskich pracowników - gospodarka niemiecka, a my mieliśmy być kolonią zapewniającą tanie miejsca pracy dla zagranicznych korporacji, głównie niemieckich.

PAP: Jak pan widzi rozwiązanie sytuacji w Turowie?

P.D.: Dla nas ta sytuacja jest jasna: nie oddamy ani centymetra kopalni Turów, ani centymetra elektrowni Turów, ani kawałka całego kompleksu. Oni mogą sobie mówić, co chcą, ale oni jeszcze nie wiedzą, czym jest Solidarność. Jeśli faktycznie doszłoby do sytuacji, że stanęlibyśmy pod ścianą, jeśli chodzi o zamknięcie Turowa, pokażemy, na co nas stać. Nie przyjmujemy czegoś takiego do wiadomości. A jeśli pan Tusk jest taki chojrak, taki odważny, zapraszamy - wraz z przewodniczącym Ilnickim - niech przyjedzie do kopalni Turów, na cechownię, tam sobie siądziemy i będziemy rozmawiać. Razem z kolegami z Polski 2025, panem Hołownią i niejakim panem Trzaskowskim, który siedzi w Warszawie w fotelu i mówi, że skoro jest taki wyrok, to Turów należy zamknąć. Nie. Prędzej zamkniemy Urząd Miasta w Warszawie, a nie kompleks turowski. Dla nas sprawa jest jasne: nie pozwolimy na zamknięcie. Tu chodzi nie tylko o tych pracowników, choć o nich oczywiście także, ale przede wszystkim jest to kwestia bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa w tej trudnej sytuacji, jaką mamy za naszą wschodnią granicą.

PAP: W Jeleniej Górze przewodniczący Platformy Obywatelskiej został wygwizdany przez górników, co opozycja skomentowała słowami, że PiS-owskie bojówki zbezcześciły polski hymn.

P.D.: To nieprawda, widziałem ten moment na filmie - hymn został odśpiewany, jak zawsze, z godnością. Gdyby to był hymn niemiecki, to może byśmy gwizdali, ale został odśpiewany hymn polski i nikt nie przeszkadzał. Natomiast widziałem też, jak się zachowywała druga strona, jak pluli na górników. Myślę, że ci ludzie są zaczadzeni przez swojego guru, ale jaki lider, taki ma elektorat. Bojówki to stały, ale koło pana Tuska - bojówki Donalda Tuska. Widzimy je na wszystkich spotkaniach, widzimy, co robią. To nie są ludzie, którzy walczą o Polskę, polską gospodarkę i patriotyzm, tylko wysługują się Tuskowi. Niektórzy nawet do końca nie wiedzą, co ich czeka, gdyby wybory skończyły się w październiku jego zwycięstwem.

Rozmawiała: Mira Suchodolska