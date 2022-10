Piotr Naimski otrzymał propozycję nowej funkcji. Potwierdził to Jarosław Kaczyński

Prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdził, że Piotr Naimski otrzymał propozycję nadzorowania przygotowań do budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Piotr Naimski jeszcze nie dał odpowiedzi, czy tę ofertę przyjmie.

Polska planuje budowę 6 dużych bloków jądrowych o łącznej mocy ok. 6-9 tys. MW.

Elektrownie jądrowe w Polsce chcą budować francuski EDF z reaktorem EPR, południowo-koreański KHNP z reaktorami APR 1400 i amerykański Westinghouse z reaktorem AP 1000.

Jak wyliczył Polski Instytut Ekonomiczny, koszt realizacji polskiego programu jądrowego może sięgnąć 184 miliardów złotych.

Piotr Naimski 20 lipca 2022 r. został odwołany ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i "wszystko blokuję" - poinformował wówczas Piotr Naimski.

Atomowa oferta dla Piotra Naimskiego padła. Jarosław Kaczyński czeka na odpowiedź

Już chwilę po jego dymisji zastanawiano się, co Piotr Naimski będzie robił. Ostatnio pojawiły się pogłoski, że może otrzymać nadzór nad przygotowaniami do budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Potwierdził to oficjalnie Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Kaczyński, pytany, czy Piotr Naimski rzeczywiście ma zająć się sprawami elektrowni powiedział, że "szczególnie tej inicjatywy związanej ze Stanami Zjednoczonymi".

- Natomiast nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy on już się zdecydował na przyjęcie tej propozycji. Zresztą zajmował się tym już od wielu lat. Ale za niego tu niczego powiedzieć nie mogę - powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polskim Radiem.

Wybór dostawcy technologii do elektrowni jądrowych w Polsce jest coraz bliżej, pojawiają się pogłoski, że ma to nastąpić w "najbliższych tygodniach", może nawet jeszcze w październiku.

Gorące linie ze Stanami Zjednoczonymi, Koreą Południową i Francją

Ostatnie tygodnie to ogromny wzrost ilości spotkań, rozmów i konferencji ws. przyszłości polskiego programu jądrowego.

O energetyce jądrowej rozmawiał sam premier Mateusz Morawiecki: 4 września, na prośbę strony amerykańskiej, rozmawiał telefonicznie z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris.

Kilka dni przed rozmową z Kamalą Harris, 30 sierpnia 2022 r. Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z prezydentem Korei Południowej Yoon Suk-yeolem.

Dzień przed rozmową z prezydentem Korei Południowej, 29 sierpnia 2022 r. Mateusz Morawiecki o współpracy w sektorze energetyki jądrowej rozmawiał w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Na początku września w Polsce gościł wysoki przedstawiciel rządu Francji ds. współpracy z Polską w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej, Philippe Crouzet.

Z kolei 12 września prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik oraz ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński przekazali minister klimatu i środowiska Annie Moskwie „Raport koncepcyjno-wykonawczy w zakresie współpracy w obszarze Cywilnej Energetyki Jądrowej".

Kilka dni później, 20 września Warszawę odwiedził prezes Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) Jooho Whang, który spotkał się z Mateuszem Bergerem, pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Anną Łukaszewską-Trzeciakowską, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

