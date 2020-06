Piotr Naimski: pierwszy reaktor atomowy w 2033 roku

To kwestia zbudowania 6-9 GW mocy elektrowni jądrowych; pierwszy reaktor ma zostać oddany w 2033 r. - tak pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski mówił w czwartek w RMF FM o polsko-amerykańskim porozumieniu ws. budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

W środę w Waszyngtonie prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump ogłosili, że Amerykanie mają budować elektrownię jądrową w Polsce.

Naimski pytany przez RMF FM, co dokładnie zostało potwierdzone w trakcie środowego spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa w sprawie atomu, odpowiedział, że "prowadzone są bliskie konkluzje i rozmowy dotyczące międzyrządowej umowy między Polską i Stanami Zjednoczonymi, która to umowa pozwoli rozpocząć projektowanie tego wielkiego przedsięwzięcia".



"My szukamy partnera, który zostanie z Polską i w Polsce w tej dziedzinie przez minimum 60 lat" - powiedział na antenie radia.

"To jest kwestia zbudowania 6 do 9 gigawatów mocy elektrowni jądrowych, które pozwolą nam przetransformować miks energetyczny w Polsce. Musimy mieć stabilnie pracujące źródła energii, które jednocześnie pozwolą nam rozwijać odnawialne źródła energii, czyli przede wszystkim wiatr i fotowoltaikę" - wyjaśnił w rozmowie z RMF FM Naimski.

Dodał, że to jest program budowy kilku reaktorów przez 20 lat.



"Pierwszy z nich ma być oddany w 2033 roku. Szukamy partnera, który się zaangażuje finansowo, który z nami będzie budował, a także pozostanie z nami podczas długiego okresu eksploatacji" - powiedział w RMF FM.



Zaznaczył, że takich partnerów jest na świecie niewielu. Ocenił, że partner amerykański jest tutaj bardzo dobrym wyborem.

Pytany przez RMF FM, jak ma wyglądać finansowanie tej inwestycji, Naimski odpowiedział: "Szukamy takiego partnera, który będzie również kapitałowo się angażował z nami w to przedsięwzięcie".