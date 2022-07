Piotr Naimski zapewnia: węgla zimą nie braknie, ale będzie drogo

Węgla w Polsce będzie wystarczająca ilość, zarówno tego pochodzącego z importu jak i z krajowych kopalń – powiedział Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Przyznał jednak, że niestety zima może być droga.

Piotr Naimski w wypowiedzi dla Polskiego Radia oznajmił, że działania ze strony rządu są skuteczne.

- Dzisiaj zresztą Rada Ministrów będzie rozpatrywała modyfikacje programu wsparcia finansowego dla tych wszystkich, którzy ogrzewają swoje domy węglem. Tego paliwa jednak nie zabraknie - zaznaczył polityk.

Czytaj też: Węgiel w Polsce jest, problem tkwi gdzie indziej. I ma bardzo poważne konsekwencje

Koszty wojny będą wysokie

Według pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej obecnie cała Europa znajduje się w kryzysie energetycznym, a w Polsce jesteśmy do zimy przygotowani stosunkowo lepiej niż w innych częściach kontynentu.

- Jeżeli zima będzie ciężka, to będzie trudniej, jeśli będzie taka jak w ostatnich latach, to końcowi odbiorcy nawet nie zauważą że jesteśmy z trybie kryzysowym, bo niestety jesteśmy w trybie kryzysowym - podkreślił Naimski.

Jak dodał: tryb kryzysowy wynika z wojny na Ukrainie, z manipulacji rosyjskich na rynkach surowcowych zarówno w skali europejskiej jak i globalnej.

- Kryzys została zapoczątkowany jesienią ubiegłego roku i było to jak uważamy bezpośrednie przygotowanie do agresji na Ukrainę. Już wówczas ceny gazu zostały wyśrubowane do poziomów wcześniej w ogóle nie znanych. Dzisiaj gaz jest dla Europy największym problemem - dodał polityk.

Zaznaczył przy tym, że uzależnienie od dostaw gazu z Rosji jest głębokie, zarówno w Europie Zachodniej, jak i w naszej części kontynentu. Z tym że różni się w zależności od kraju. Przykładowo Niemcy już po zatrzymaniu gazociągu Nord Stream musiałyby wejść w tryb kryzysowy.

Minister przyznał, że niedobory rynkowe spowodują wzrost cen. - Jaka będzie ta zima? Niestety będzie ona droga. Koszty tej wojny będą duże - podsumował Naimski.